綠籲宣示聯大2758號決議文與台灣主權無關 藍營：賴總統須放棄台獨黨綱

國民黨文傳會主委李彥秀18日出席中常會，會後受訪。（記者張嘉明攝）

2024/09/18 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕針對綠營立委發起「立法院應公開宣示聯大第2758號決議文與台灣主權、國際地位無關，台灣拒絕中國任何違背事實與公義的操弄」提案，國民黨文傳會主委李彥秀回應表示，聯合國大會2758號決議文必須以中華民國為主體，以中華民國憲政為重要基礎，她並強調問題重點還是賴清德總統必須放棄台獨份子以及台獨黨綱，以中華民國憲政為主體。

李彥秀表示，民進黨在中央執政已經邁入第9年，台灣中華民國在國際上的處境與位置非常艱困，如何讓台灣有更多的國際空間，當然還是要以中華民國為主體，以中華民國憲政為重要基礎，然後彈性的來參加（國際組織），這是一個結果論。

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李彥秀還說，民進黨身為執政黨應該想想辦法，過去國民黨執政時期的馬政府有足夠空間，這幾年無論參與WHA我們在場外的溝通對話，預算從未少過，在野黨立委的共同參與，也沒有少出席過，但重點還是賴清德總統必須放棄台獨份子以及台獨黨綱，要以中華民國憲政為主體。

李彥秀表示，賴清德不應該忘記自己現在已經不是個人身分，而是以中華民國總統的身分做外交關係，而兩岸關係絕對是外交關係的延伸，任何的對外溝通、談話以及在國際上的立場，都必須思考到中華民國。

對於民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤不滿立法院長韓國瑜在今日主持黨團協商會議時直接宣布散會，綠營被消音，並批評立法院太鴨霸，李彥秀回應說，真正鴨霸的相信全國人民都看在眼裡，上會期立法院處理國會改革議案，以及賴清德總統上任100多天，都沒有與在野黨及立法院有非常好的溝通管道，「民進黨現在綠得只剩下擁抱深綠」，賴清德完全無法當全民的總統。

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