黎巴嫩呼叫器爆炸事件 防爆警官：啟動開關可能在響鈴、震動裝置

長期從事防爆任務的警官認為，目前爆炸的詳細情況並不明朗，但依照BB Call原理研判，爆炸啟動開關應該是與BB Call響鈴或震動開機連結。（圖擷取自法新社、X平台，本報合成）

2024/09/18 14:14

〔記者邱俊福／台北報導〕黎巴嫩17日下午發生大規模的「呼叫器」（BB Call）爆炸事件，各地的呼叫器幾乎在同一時間爆炸，1名長期從事防爆任務的警官認為，目前爆炸的詳細情況，並不明朗，但依照BB Call原理研判，爆炸啟動開關應該是與BB Call響鈴或震動開機連結，亦或者單獨使用遙控裝置引爆，皆有可能性。

該警官表示，倘若被放炸藥的所有呼叫器同時引爆，除可能是單獨使用遙控裝置外，不外乎是將爆炸啟動開關，跟響鈴或震動連結，只要該國的基地台有同時群Call的功能，就會讓所有呼叫器響鈴或震動，一起引爆，或者基地台讓這批有問題呼叫器，所有不同號碼一起作用。

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而就現階段最常見的手機，跟呼叫器最大的不同點，在於手機有響鈴、震動功能外，還有數字等按鍵編碼，因此要引爆手機內的炸藥，可將啟動開關與響鈴或震動開機連結，或者讓鎖定的對象按下設定的某一個數字等按鍵音頻，都可為引爆啟動裝置，不需要犯案的炸彈嫌犯這邊遙控按下按鍵引爆。

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