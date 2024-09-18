京華城案柯市府先給建照才簽約 游淑慧：與市府早有默契？

國民黨北市議員游淑慧今表示，到底是京華城神機妙算，還是與市府早有默契容移一定到得了手，所以先發建照？（資料照）

2024/09/18 13:58

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，本報揭露，由柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書時間竟在核發建照後，質疑先給建照才簽協議書。國民黨北市議員游淑慧今表示，到底是京華城神機妙算，還是與市府早有默契容移一定到得了手，所以先發建照？

游淑慧表示，申請建照要先確定開放量體（包括容獎、容移），核發建照也要確定總開發量體，但京華城容獎與容移確認幾乎都在核發建照後，容獎協議書日期是11月簽訂，市府不能僅發公文就確定協議，要雙方簽完才確定。京華城建照在10月18日核發，但游指，京華城協議是11月才簽署完畢，容移審查也是，容移複審與確定都是2022年11、12月，容移都還沒通過審查核准，是如何設計建照圖，建管處又如何去核發建照圖？且怎麼當時就確定可拿到30%容移？都不會打折、被扣？

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游淑慧質疑到底京華城神機妙算，還是與市府早有默契容移一定到得了手，所以先發建照？游淑慧說，過去北市各建案申請建照到核發，需要3個月至半年，為何京華城還未確定容獎、容移，就可以取得建照，至於市府如何審查、有無圖利，也是後續要追究的行政責任。

不過台北市都發局解釋協議書封面時間的11月6日是誤植，應是2022年10月6日生效。游淑慧質疑都發局是在狡辯，合約書不會誤植，誤植也要有人負行政責任，生效日一定是以合約簽署當下為準，她呼籲都發局誠實是最好上策，別為京華城狡辯。

游淑慧表示，即便都發局10月6日同意，10月6日至18日申請至核發建照只有12天，總要先確定容獎獎勵以及新工處、公園處、產發局同意書才能拿到容積獎勵，之後才能申請建照跟核發建照。她質疑都發局10月6日以什麼身分簽署同意書？

游淑慧質疑，此案最後的接收單位是產發局，都發局並非接收單位憑什麼簽署協議書，回來都發局又不願意認。游淑慧說，雖然都發局後續增加容移快速請照方案，但方案是2023年5月才實施，京華城案不適用，為何可在沒拿到容移許可書下就拿到建照？

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