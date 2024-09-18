22綠委齊發聲 呼籲展延「國土計畫法」2至4年

民進黨立委蔡易餘、劉建國等人舉辦「國土計畫法，展延重調整，再起步更穩固」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/09/18 13:10

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〔記者謝君臨／台北報導〕「國土計畫法」預計明年4月30日公告上路，但至今國民黨執政的9個縣市仍未繳交「國土功能分區圖」，再加上地方鄉親疑慮未解，包括蔡易餘等22位民進黨立委今（18）日共同舉行記者會，呼籲將該法上路日期展延2至4年，也有立委盼不限定遞延時間，待相關配套及補償措施都盤點好了再上路。

今日記者會由蔡易餘號召，響應的民進黨立委包括陳冠廷、王美惠、何欣純、陳秀寶、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、林俊憲、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄、陳俊宇共22人。

蔡易餘表示，「國土計畫法」於2015年底完成立法，並在前總統馬英九卸任前的2016年5月起施行。依該法訂定時程，分三階段實施，首先為2年內公告實施「全國國土計畫」，接著2021年4月30日公告實施「縣市國土計畫」，最後為2025年4月30日一併公告「國土功能分區圖」。

蔡易餘指出，原定於今年6月30日前，各縣市政府需遞交「國土功能分區圖」草案至中央主管機關，但截至今年9月16日，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，以及台東縣9個地方政府尚未如期繳交，導致整體規劃進度嚴重延誤。

蔡易餘說，與此同時，隨著國土計畫相關議題引發民眾情緒高漲，各界溝通面臨挑戰，對於規劃內容的討論出現諸多阻礙。在「國土計畫法」無法達成全國一致性的前提下，為了確保該法還能順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，展延2至4年，待充分溝通後再行上路。

民進黨立委鍾佳濱表示，此事無關藍綠，「國土計畫法」有其良法美意，雖然該法是在馬政府時代通過並施行，但過去8年民進黨執政非但沒有杯葛，反而行政機關努力推動；該法對農業使用土地，在使用者和所有權人的說明不夠詳細，造成農民認為權益受損，紛紛向民代陳情；但問題不是出在中央，而是在地方。

鍾佳濱指出，9個延宕的縣市，沒有一個是民進黨執政，「他們也有區域立委，今天他們有幫農民說話嗎？我們沒有看到。」此事無關藍綠，對農業土地必須詳盡說明，地方政府要負起責任，才能讓「國土地畫法」符合全民期待，加以落實。

最後，蔡易餘表示，開記者會的同時，雲林縣政府還發新聞稿稱「從善如流」，這讓人感覺國民黨在吃豆腐，且民進黨執政的縣市政府都已送出「國土功能分區圖」草案，「請問國民黨是真的站在保護農民、農地的立場，在討論『國土計畫法』嗎？還是要製造地方仇恨、創造政治紅利？」

包括蔡易餘等22位民進黨立委今日共同舉行記者會，呼籲將國土計畫法上路日期展延2至4年。（記者謝君臨攝）

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