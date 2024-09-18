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    首頁　>　臺北市

    「不要和妳爸爸說哦」小刑警亂把嫩妹 竟碰上隊長的女兒

    一名刑警在社群媒體搭訕辣妹，沒想到對方居然是自己單位隊長的女兒。（記者劉慶侯翻攝自Treads）

    一名刑警在社群媒體搭訕辣妹，沒想到對方居然是自己單位隊長的女兒。（記者劉慶侯翻攝自Treads）

    2024/09/18 13:01

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市1名專責查緝毒品的刑警，在社群媒體Treads上看中1位辣妹便搭訕，沒想到幾句話聊下來，對方居然是自己單位隊長的女兒，嚇得他趕緊交待：「別和妳爸爸說哦！」馬上蹺頭說「再見」。但這八卦迅速在警界傳出，大家也不禁笑開懷。

    據了解，這名在北市刑事單位服務的刑事偵查隊員，是日前在網路社群平台Treads瀏覽眾多會員時，發現一名打扮嬌艷動人的美眉，便立刻打字搭訕，他的起手式便是自報家門，試圖以自己是台北市掃毒警的身分讓對方崇拜、甚至安心。

    怎料對方的回話反讓他心頭數驚，一下子就點出他的單位、駐地區域，最後對方更是自稱爸爸「就是隊長」，讓這名緝毒警心中慾望馬上就被澆熄了。

    他在反覆試探確認這名美眉的父親確定是某偵查隊長後，特別交代「不要和妳爸爸說哦」，表示實在很尷尬。

    隨後，這名緝毒警又再得知美妹又才19歲，心頭早已涼涼的他先倒打一把，回嘴說「兩人年紀差太多」，氣得嫩妹反彈回應「您太誇張了」。

    這名緝毒警隨後立即下線「翹頭」，但是「紙終究是包不住火」，尤其警界特別「八卦」，許多緝毒警的同僚們得知後，也不禁狂笑狂嘲。反倒是認為這名嫩妹從頭到尾對談都很大方得體。

    不過，這件糗事最後也傳到嫩妹的父親耳朵中，面對家中有女初長成，他的態度也只能苦笑，認為小孩子不懂事，請各方多多擔待。

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