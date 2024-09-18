「高屏2快」二階環評初審過關 可送環評大會

高雄屏東擬新建東西向第2條快速公路，全長22.6公里，可連接高雄高鐵站到屏東火車站，縮短車程到24分鐘，已通過環境部二階環評初審。（記者吳柏軒攝）

2024/09/18 12:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕高雄、屏東兩地東西路廊缺乏，為加快運輸，交通部規劃高屏東西向第2條快速公路（高屏2快）興建，今（18日）至環境部二階環評第2次初審，因跨高屏溪、分割環境生態等，經環評委員要求，需補充水質監測、生態廊道、樹木移植、斷層監測等計畫，並評估低碳建材、綠電設施；補正資料後通過初審，可後送環評大會。

因高屏東西向快速路廊不足，缺乏跨越高屏溪橋梁，現有交通壅塞，加上科學園區及工業園區等蓬勃，行政院107年核定「高屏2快」計畫，全長22.6公里，起點為高雄市高鐵路、終點為屏東縣國道3號，估經費636億元，108年啟動環評、110年進入二階環評，今年6月專家小組第1次初審，今日第2次初審。

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開發的交通部公路局南區公路新建工程分局今報告指出，高屏2快將跨越銜接台1線、台3線，以及國1、國3、國7、國10等重要道路，設8處交流道，工期約4.5年，盼紓解主要道路交通壅塞情形，提升當地整體路網運輸效率，如舉例，現況高雄左營站到屏東火車站約45分鐘車程，有高屏2快，車程可縮短成24分鐘。

但環評委員今針對高屏2快將沿著山切割一條路，並有橋梁跨越高屏溪，提出各項環境影響問題，包含草鴞、河川水質連續監測，陸域生態規劃，以及施工範圍2700多株樹木的移植，乃至當地居民陳情施工段行經八德二路的交通壅塞，還有工程低碳及綠電設施評估等。另也建議交通部，若高屏2快已縮短兩地交通，應再評估高鐵延伸屏東的必要性。

經開發單位回覆與承諾，環境部專案小組今通過高屏2快環評初審，要求其11月30日前補正相關資料，包含橋梁施工期的河川水質連續監測，補正生態廊道具體規劃、植栽移補計畫，並重新評估施工期交通衝擊與提出減輕措施，評估低碳建材及綠電設施可行性，還要監測仁武斷層對道路影響，經環委確認無誤，後續送環評大會審查。

交通部規劃高屏東西向第2條快速公路（高屏2快）興建，18日通過環境部二階環評初審，待補正相關資料，後續送環評大會審查。（記者吳柏軒攝）

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