台北市議員許家蓓48歲癌逝 民進黨哀悼：痛失英才

民進黨台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，今晨病逝。（圖由台北市議會民進黨團提供）

2024/09/18 10:17

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市議員許家蓓5月發現罹癌並接受化療，今（18）日清晨因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。民進黨發言人吳崢表示，許家蓓是黨內年輕世代的重要人才，多年來耕耘地方並且關注青年、婦幼等相關市政議題，黨與地方痛失英才，深感悲痛與哀悼。

而許家蓓昨在其臉書粉專仍發出「中秋節快樂」貼文，並寫道「在月圓人團圓的日子，感謝大家的支持照顧，你們的鼓勵一直是支持著我前進的動力。中秋節，祈願大家平安健康，日日是好日」。

請繼續往下閱讀...

台北市議會民進黨團今透過新聞稿證實，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療。許家蓓議員於確診癌症後，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。

對此，吳崢表示，許家蓓是黨內年輕世代的重要人才，多年來耕耘地方並且關注青年、婦幼等相關市政議題，更是優秀的民意代表，今晨因病過世，黨與地方痛失英才，深感悲痛與哀悼，也請家屬節哀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法