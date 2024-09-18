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    48歲許家蓓5月確診子宮內膜癌 台北市議會民進黨團證實今晨病逝

    民進黨台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，今晨病逝。（台北市議會民進黨團提供）

    民進黨台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，今晨病逝。（台北市議會民進黨團提供）

    2024/09/18 09:27

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    議員許家蓓癌逝》異常出血別大意！「子宮內膜癌」8症狀

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會民進黨團總召許家蓓議員今年5月確診子宮內膜癌，積極接受化療後，不敵病魔，今天（18日）凌晨2點25分病逝，享年48歲，黨團將協助後續治喪事宜，團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵。

    台北市議會民進黨團稍早以新聞稿證實許家蓓罹癌辭世消息，享年48歲；許家蓓議員在今年5月確診子宮內膜癌，在馬偕醫院接受治療，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，她仍以樂觀態度面對、不放棄，原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希望共同推動癌症防治。

    黨團指出，許家蓓於2014年以2萬1444票之第二高票當選松山信義區台北市議員，當時是該選區最年輕的市議員；並分別於2014、2018、2022年三度連任，三屆任期間，地方建設及服務案件近萬件，勤跑基層讓選民留下深刻印象，打破政二代刻板印象。

    許家蓓關注青年、動保、銀髮、婦幼等政策，上任後推動全國首創「共融式遊樂場」，讓0歲到99歲的大朋友小朋友、身心障礙或行動不便的孩童也有遊樂的權利。共融式遊樂場於台北市擔任領頭羊推動後，在全國各縣市開枝散葉，造福孩童。也推動全市公有公廁全面加裝扶手及求助鈴、推動老公寓加裝電梯及都市更新等。

    除了議會問政外，許家蓓也積極經營地方，勤跑基層。自上任第一屆，便持續辦理公益義剪活動、免費法律資訊、親子活動等回饋鄉里，以親和、勤奮的形象及服務，在地方累積好風評。

    民進黨台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，今晨病逝。（台北市議會民進黨團提供）

    民進黨台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，今晨病逝。（台北市議會民進黨團提供）

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