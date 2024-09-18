獨家》柯文哲與京華城簽訂協議書曝光！ 竟先給建照後才簽約

京華城外觀。（資料照）

2024/09/18 06:00

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，柯市府於2022年10月18日核發京華城建築執照，如今本報揭露京華城協議書，由柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書曝光，且時間竟在核發建照後的同年11月6日，疑先給建照才簽協議書，也讓台北市議員簡舒培批評，根本是先射箭再畫靶，此案越看越荒謬。

柯市府2022年10月18日核發京華城建照、隔天柯文哲親自出席京城園區動土典禮，甚至還誇獎：「威京集團主席沈慶京相當有創意，台北市地標之一就有陶朱隱園，等到京華廣場落成後，等於是放大版的陶朱隱園」。檢廉查扣柯文哲關鍵USB中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，柯文哲遭質疑替沈慶京辦完事後拿錢。

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根據記者拿到的「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，甲方人為台北市政府，代表人為柯文哲，並蓋北市府章以及柯文哲章，乙方為鼎越公司，代表人是時任董事長的朱亞虎，時間則為2022年11月6日。

京華城為爭取容積獎勵，增訂自創設的三項獎勵項目「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」，據以獲得20％容積獎勵；京華城與北市府所簽訂的協議書內容，就是京華城獲20％容獎，必須做的權利義務。

簡舒培表示，從時間點看，柯文哲就是想送京華城20％容獎，買賣應是一手交錢、一手交貨，結果京華城拿走貨後，我們才去要錢，更凸顯柯文哲幫沈慶京到極致，連最基本的SOP都能違背，拿到建照前就該簽約，如今是約還沒簽，就讓他們動工，無視法規及程序，前面先違法送20％容獎，後面則是先給建照才簽約。

台北市都發局回應，協議書經鼎越開發股份有限公司與市府用印完竣後，市府於2022年10月6日函告以發文日期為協議內容生效日期（即2022年10月6日生效），並無先給建照再簽協議的情事，協議書封面時間屬誤植。

對此，簡舒培質疑，協議書封面及最後一頁的簽約皆清楚標示時間為「111年11月6日」，柯市府在京華城案「巧合」連連，同年10月18日核發建照、柯隔天出席園區動土典禮，USB記載同年11月1日的「1500」關鍵日，現在又「誤植」協議書的簽約時間，一連串的「巧合」十分不合理，若真的是誤植，代表審核時很急，並沒仔細審核。

「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，內容包含「鼎越開發公司」需完成的條件。（記者楊心慧製表）

柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書，且時間竟在核發建照2022年10月18日後的11月6日。（記者楊心慧翻攝）

柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書，且時間竟在核發建照2022年10月18日後的11月6日。（記者楊心慧翻攝）

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