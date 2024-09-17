月底人口跌破250萬？北市設第3副市長恐破滅

台北市長蔣萬安上任後人口破250萬，但他遲未增設副市長，如今人口又下降，恐會跌破250萬。（資料照）

2024/09/17 21:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市人口去年5月31日達250萬1988人，依地方制度法市府可設第三位副市長，市長蔣萬安卻遲未找人選，近來人口又逐月遞減，今年八月底剩250萬2093人，預估最快九月底或十月將跌破250萬，第三位副市長恐沒辦法再設，市府為挽救人口，將召開人口對策委員會商討對策。

北市政府副發言人李政軒回應，市府長期追蹤關注、定期每三個月邀集外部專家學者、召開人口對策委員會研擬因應對策，近期將召開最新一次會議，預計在既有的樂生、助養、好住等政策成果之上，也將探討友善育兒職場、銀髮樂活措施等議題。

北市民政局長陳永德指出，人口變化主因是遷移出去的人口數多，包含年輕人買不起房的高房價、物價等問題，民眾因交通便利搬去相對低的新北、桃園，以通勤方式來往台北工作。

據北市府統計，台北市去年5月31日人口達到250萬1988人，去年12月甚至達到251萬1886人，沒想到今年開始逐步下降，今年一月為251萬1291人；二月251萬477人、三月250萬9740人、四月250萬9112人、五月250萬7673人、六月250萬6767人、七月250萬4731人、今年八月份的250萬2093人，數據呈現下滑的趨勢，預估最快恐在九月底降至250萬人以下。

民進黨台北市議員許家蓓表示，蔣萬安上任後雖然成立人口對策委員會，但許多政策都是金錢補貼，短期內雖有效果，但難以達成長期留住人的誘因，如社宅興建速度緩慢、交通政策改善有限、托育政策仍不足，都會成為台北市的阻力，必須要持續加強，呼籲要打造宜居城市讓人願意住在台北，不能只靠金錢補貼，軟硬體面也必須跟上腳步。

國民黨議員詹為元表示，不少台北市民的二代或三代買房在新北、桃園或是基隆，通勤上班，相關的福利政策就要到位，如台北市民抽社宅的優先性，另還有選民向他反映，桃園市99歲以下敬老金有2500元，台北市卻只有1500元，選民直呼早知道就不要設籍在台北。

國民黨議員王欣儀認為，應善用智慧城市、AI大數據工具分析人口外流因素、減少原因，作為政策導向，社會福利政策並非永遠用大撒幣、加碼作為誘因，重點還是整體環境，因此沒有對策下藥，人口還是會下降。

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