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    今年中秋非連假 台鐵日均旅客數逆勢成長9％

    今年中秋節非連續假期，但台鐵旅客卻比去年增加。（台鐵公司提供）

    今年中秋節非連續假期，但台鐵旅客卻比去年增加。（台鐵公司提供）

    2024/09/17 17:58

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年中秋節非連續假期，但鐵路旅客卻比去年同期增加，台鐵公司統計，疏運前4天（13日至16日）總客運人數292.8萬人次，平均每日73.2萬人次，較去年同期毎日增加5.98萬人次，成長率9％，客運收入也成長12％

    每逢國定節日，台鐵公司多把連續假期前一日及節後一日納入疏運期間。去年中秋疏運期間為9月28日至10月1日，今年則自9月13日起算，最新統計至16日。

    台鐵指出，今年疏運首日（13日）乘車人數達81.2萬人次，前四天（13至16日）總客運人數累計292.8萬人次，平均每日約73.2萬人次，比去年同期每日平均67.22萬人次，增加5.98萬人、成長9％。

    客運收入方面，四天票箱累計2.66億元，每日平均6662萬元，較去年同期每日平均5946萬元，增加716萬元、成長率12％。運能方面，因投入新車，提供2億1111萬256座位公里，每日平均5278萬座位公里，較去年同期每日平均增加31.5萬座位公里。

    台鐵公司副總經理劉雙火說，今年中秋未形成連假，疏運首日（13日）乘車人數卻超出預期，高達81.2萬人次，推測是中長途旅客提早返鄉；至於16日，除了原有通勤通學旅客，再加上未請假旅客下班後有短途返鄉或訪友需求，形成另一個「小尖峰」時段，讓今年中秋疏運期間整體人次表現較去年佳。

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