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    首頁　>　臺北市

    公司化後事故量反增4成 台鐵：主因是地震、颱風

    今年6月，台鐵北迴線崇德-和仁區間軌道被土石流入侵。（資料照，民眾提供）

    今年6月，台鐵北迴線崇德-和仁區間軌道被土石流入侵。（資料照，民眾提供）

    2024/09/17 17:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵今年元旦公司化以來，發生585件事故，比去年同期417件高約4成。台鐵公司說明，主要是地震、颱風導致行車異常件數增加，天然災變案件數去年50件，今年增至153件，已擬5年安全提升計畫，以0重大行車事故為目標改善。

    根據交通部歷月統計月報，台鐵1至7月事故總計585件，其中重大行車事故4件、一般行車事故27件、行車異常事件554件；去年同期總計417件，其中一般行車事故22件、行車異常事件395件，無發生重大行車事故。今年和去年同期相比，總事故數增幅4成。

    台鐵分析，總量增加的主要原因是行車異常件數，其中地震、颱風等天然災變案件，從去年同期50件大幅增加至153件，增幅103件；另外車輛故障167件，較去年同期161件增加3.73％。

    為降低鐵路行車事故件數，台鐵公司說明，先前分析研究近年事故類型及發生率，進一步分析原因及改善對策，擬定以5年為1期的「五年安全提升計畫」，提出降低人員失誤率、提升設備妥善率、消除不安全環境、完善組織安全體系四策略，總計23項方案，並據此推動、滾動式檢討分年修正，以達成0重大行車事故為目標進行中。

    此外，台鐵也進行健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構及號誌、電力設備、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全、推動安全管理系統等工作，另交通部也委託外部單位辦理台鐵公司SMS第三方評鑑，確保安全管理落實執行。

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