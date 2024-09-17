人工孵育「棄蛋」 北市動物園新放飛3隻栗喉蜂虎

2024年有3隻新生栗喉蜂虎放飛穿山甲館成為新房客。（圖由台北市立動物園提供）

2024/09/17 14:59

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立動物園熱帶雨林室內館（穿山甲館）入住3隻栗喉蜂虎「菜鳥」新房客，台北動物園與台灣大學森林環境暨資源學系研究團隊及華信航空合作「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，將野外棄蛋經人工孵育、照養後，於9月12日成功放飛於穿山甲館內，與其他早些年孵育成功的栗喉蜂虎們一起開展新生活。

動物園園長諶亦聰表示，栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月有2〜3千隻到金門繁衍後代，每年4月陸續抵達金門後，旋即尋找棲地、求偶，在5月時挖洞築巢與繁殖，6月產卵、孵化及育雛，7、8月起幼鳥陸續離巢單飛，在9月起分批離境飛至南洋度冬。

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台北動物園自2015年起與台大森林系研究團隊及華信航空合作進行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，由台大研究團隊負責於金門進行栗喉蜂虎棲地生態調查與撿拾「棄蛋」，接著由華信航空協助將「棄蛋」護送至台北動物園進行人工孵育與遺傳研究。

近年成功放飛至穿山甲館內仍存活的栗喉蜂虎共12隻，分別為7公5母，包括今年放飛的3隻呆萌「菜鳥」。菜鳥們目前仍在適應環境中，常會停棲在遊客扶手欄桿上，讓大家可近距離觀察捕食、飛行等行為。動物園特別呼籲大家路過蜂虎停棲位置，避免伸手碰觸蜂虎，以免驚擾蜂虎。

2022年動物園與計畫團隊也在穿山甲館內設計一處仿岩巢區，模擬沙質壤土的岩壁環境，希望讓館內的栗喉蜂虎們也可以展現自然的繁殖行為。在人工仿岩巢區設置後，保育員在5、6月的繁殖季時有觀察到公鳥挖掘巢洞，不過遲遲沒有得到母鳥青睞。終於在今年初次觀察到2隻母鳥加入挖洞行列，並發現產蛋及親鳥孵蛋、育雛。雖然後來因幼鳥先天發育不良而夭折，但已是園內圈養族群的一大進展，期待明年有更多母鳥加入，能帶來成功繁殖的好消息。

2024年有3隻新生栗喉蜂虎放飛穿山甲館成為新房客。（圖由台北市立動物園提供）

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