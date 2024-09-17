北市老牌私校大誠高中招生掛蛋 教育局尚未收到停招計畫

台北市私立大誠高中113學年度招生數為0。（圖擷取自大誠高中粉絲專頁）

2024/09/17 14:50

〔記者林承鴻／台北報導〕本報7月時曾獨家報導，台北市文山區老牌私立大誠高中，因應少子女化趨勢，加上政府鼓勵私校轉型，已決議停招，但至今尚未向教育局申請停招。台北市教育局表示，大誠高中113學年度招生數為0，且未提報續招簡章，大誠高中提出停招計畫後，教育局審查小組將針對學生、教師權益維護等節審核，核定後校方才能辦理停招作業。

大誠高中籌辦於1966年，現今設有普通科、汽車科、餐飲管理科、建築科及室內空間設計科，學校招生網頁可見113學年度新生就學早鳥優惠方案，但媒體報導，今年招生受到停招消息衝擊，影響學生選讀意願，導致沒有新生入學。該校校長蕭琦蓉表示，若董事會確定停招，會依照教育局相關規定，最快今年10、11月提出申請。

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台北市教育局表示，本學年度除私立大誠高中外，台北市其餘私立學校皆有新生入學，校內完全無新生入學非常態。教育局目前尚未收到大誠高中停招計畫，待收到該校停招計畫後，將由教育局審查小組針對學生、教師權益維護等節審核，核定後校方才能辦理停招作業。

因應少子化趨勢，教育局積極建立輔導與監督機制，協助私立學校採取適當措施，減緩少子化的衝擊。首先，依據私立學校招生狀況，針對招生率連續2年未達60%之學校及招生率未達50%之進修學校，組織輔導訪視小組進行實地訪視，了解招生問題的原因，並聘請專家學者提供輔導諮詢。

另依據預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法規定，透過定期查核機制，檢視私校財務及師資聘任狀況，若有私校財務狀況異常或教師合格率過低，將立即督導請學校提報改善計畫，並追蹤學校改善情形，確保學生受教權益，有效維護教育品質。

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