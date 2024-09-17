賈永婕出任台北101董事長 民調：4成4民眾支持

台北101首任明星董座賈永婕。（記者謝君臨翻攝）

2024/09/17 14:36

〔記者謝君臨／台北報導〕針對賴政府近期的三項人事安排，台灣民意基金會最新民調顯示，20歲以上台灣人中，4成4大致上支持政府任命藝人賈永婕擔任台北101董事長，2成5不支持，顯示這還算是受社會歡迎的人事安排。但，對於行政院前發言人陳世凱接任交通部長，及提名姚立明出任司法院副院長及大法官，社會則有不同看法。

民調詢問：「賴政府最近任命藝人賈永婕擔任台北101董事長，一般說來，您是否支持這項人事安排？」結果發現：11%非常支持，33.1%還算支持，16.5%不太支持，8.3%一點也不支持，22.7%沒意見，8.3%不知道、拒答。

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換言之，最新民意顯示，4成4大致上支持賴政府任命賈永婕擔任台北101董事長，2成5不支持，3成1沒意見、不知道、拒答。支持比不支持多19個百分點。顯示這是一個還算受社會歡迎的人事安排。

另，民調詢問：「卓內閣前交通部長李孟諺因婚外情請辭。原行政院發言人陳世凱接任，引發議論。一般說來，您覺得陳世凱出任交通部長是否適當？」結果發現：2.8%非常適當，22.3%還算適當，23.5%不太適當，13.1%一點也不適當，24.1%沒意見，14.2%不知道、拒答。

換言之，對於陳世凱出任交通部長，最新民意顯示，2成5大致上覺得適當，3成7覺得不適當，3成8沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，陳世凱出任交通部長不受社會多數歡迎。箇中原因為何？值得深思。

此外，民調詢問：「賴清德總統最近提名前新黨立委姚立明出任司法院副院長和大法官，在野黨強烈反對。一般說來，您是否贊成這項人事安排？」結果發現：10.5%非常贊成，23.9%還算贊成，24.1%不太贊成，19.9%一點也不贊成，14.4%沒意見，7.2%不知道、拒答。

換言之，對於賴總統最近提名姚立明出任司法院副院長和大法官一職，最新民意顯示，3成4大體上贊成，4成4不贊成，2成2沒意見、不知道、拒答。不贊成比贊成多10個百分點。游盈隆指出，調查顯示多數民意反對賴總統提名姚立明出任司法院副院長及大法官。

訪問期間是2024年9月9-11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本 1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

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