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    首頁　>　臺北市

    北市抽水站又漏油 王欣儀籲市府鎖緊螺絲確保防洪

    建國新生抽水站發生漏油，使用攔油索及吸油棉控制浮油範圍。（圖由王欣儀議員辦公室提供）

    建國新生抽水站發生漏油，使用攔油索及吸油棉控制浮油範圍。（圖由王欣儀議員辦公室提供）

    2024/09/17 14:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員王欣儀昨晚接獲民眾陳情，建國新生抽水站漏油高達數千公升，大量油污溢出造成污染。她指出，現值汛期，台北市政府要鎖緊螺絲、謹慎面對，確保防洪功能順利運行；水利處應即刻防止污染擴大，並儘速查明肇責，依規嚴懲失職。

    水利處表示，昨天凌晨發現建國新生站共用的主油槽系統異常啟動，現場查看發現自動補油溢出主油槽外至防溢堤，目前防溢堤已改善完成，部分油污流於前池，也使用攔油索及吸油棉控制浮油範圍。由於當天色昏暗視線不佳，廠商隔日也持續清理內池浮油；至於主油槽系統異常啟動狀況已請維護廠商查證中。

    環保局表示，昨接獲通報後已派員巡查，因新生站閘門均保持關閉未開啟，未發現油污污染河川情事，暫不開罰。

    王欣儀昨晚接獲民眾舉報建國新生抽水站漏油高達數千公升，後隨即分別向水利處及環保局進行查證。她質疑，水利處轄下的雙園抽水站、大龍抽水站皆曾發生漏油事件，已是累犯，這次疑似發生高達數千公升的溢漏油，系統防漏警示毫無功能嗎？王欣儀也指，今年初水利處才剛完成抽管一、二科合併的變革，不知是否因管理不善而更加鬆散致生災變。

    王欣儀表示，現在是汛期，為確保防洪功能順利運行，蔣市府要鎖緊螺絲、謹慎面對，儘速查明事件發生原因後公諸於眾，並進行相關檢討改進作為，保障市民生命財產安全。

    建國新生抽水站發生漏油，昨天已用吊車吊放船隻至抽水站前池進行處理。（圖由王欣儀議員辦公室提供）

    建國新生抽水站發生漏油，昨天已用吊車吊放船隻至抽水站前池進行處理。（圖由王欣儀議員辦公室提供）

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