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    分析自民黨總裁選舉 矢板明夫：最親台首位女首相高市早苗出現可能性

    高市早苗在近期民意調查有追趕上的趨勢。（圖擷取自臉書）

    高市早苗在近期民意調查有追趕上的趨勢。（圖擷取自臉書）

    2024/09/17 14:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將在27日投開票，此次共有9人參選，創下歷史新高。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗在9位候選人中立場最親台，首位女首相的可能性出現。

    矢板明夫在臉書PO文表示，當9位候選人被記者問道「您認為自己的缺點是什麼？」經濟安全保障大臣高市早苗回答「我的缺點常被指出。就是不擅長人際交往。特別是很少參加晚上的聚餐。」前環境大臣小泉進次郎說「主要是早上起不來。比如說今天早上5點起床就很痛苦。我現在正在鍛鍊自己，希望能在早上變得更有活力。」前經濟安全保障大臣小林鷹之說「主要的缺點就是作為議員的時間比較短、經驗不足。」

    內閣官房長官林芳正說「我的缺點是比較頑固。而且說話時表情僵硬。如何放鬆面部表情是今後的課題。」外相上川陽子說「我的缺點是，一旦決定做什麼，就會以相當快的速度全力向前推進，周圍的人經常跟不上我的節奏。」前內閣官房長官加藤勝信說「人們常說我的缺點是太平凡，幹什麼都不起眼。我希望能夠在平凡中，表現出自己的個性。」

    數位大臣河野太郎說「我的缺點是，容易被誤解說是一個很兇的人。」前幹事長石破茂說「我的缺點是，太喜歡批評別人。總會坦率地說出自己的真實想法，容易被人討厭。」幹事長茂木敏充說「我可以自信地說，每天早上起床的能力比小泉先生更差」。

    矢板明夫分析，可以看出，每個人表面上在說自己的缺點，實際上是說一些無關緊要的事情，甚至在偷偷強調自己的優點。大家覺得他們的回答怎麼樣？自民黨總裁選舉，前不久還是小泉進次郎遙遙領先，但是最近幾天，高市早苗在宣布參選後，其對政策的熟悉程度和提出的經濟政策受到廣泛好評，聲望不停飆升，很多民調顯示她現在已經上升到了第二名。

    矢板明夫直言，在9位候選人中最親台、又是日本第一位女首相，誕生的可能性已經出現了。

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