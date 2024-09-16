101董事長賈永婕收死亡威脅信 歹徒稱要拿「3把刀」殺死她

賈永婕接任台北101董座卻收到恐嚇信。（翻攝自臉書）

2024/09/16 19:18

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賈永婕接任101董座半月收死亡威脅恐嚇信 本人親發聲

〔記者王冠仁／台北報導〕藝人賈永婕在本月3日正式接任台北101董事長一職，引起各界關注；不過，今天傳出賈永婕收到一封死亡威脅信，歹徒在信中聲稱，「已經準備好菜刀、剪刀、剃頭刀」、「殺死賈永婕伸張正義」。對此，轄區警方目前已經與台北市刑警大隊組成專案小組，警方初步查出歹徒使用境外IP，目前正進一步深入追查，同時也會加強101大樓周邊的維安與巡邏強度。

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警方指出，台北101大樓在本月13日下午收到這封恐嚇電子郵件，歹徒在信中不僅留下姓名、電話與電子信箱，還寫說「已經準備好菜刀、剪刀、剃頭刀」、「殺死賈永婕伸張正義」、「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」等字句，字裡行間透露出要對賈永婕不利。

101大樓法務人員在當晚發現後，隨即向轄區信義分局三張犁派出所報案。

據了解，由於歹徒在恐嚇信中的字句有點顛三倒四、語無倫次，再加上有使用虛擬私人網路（VPN），因此不排除可能是有人惡作劇或境外勢力。

警方說，後續追查除了將請刑事局國際科進一步追查境外IP，另外歹徒是透過Google公司旗下的gmail來寄送恐嚇信，因此警方也會報請檢察官，透過向Google公司來調閱該郵件帳號的相關資料，進一步追查幕後恐嚇者身分。

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