中秋各地賞月機會？ 氣象署：北北基桃「越晚機率越低」

明天（17日）是中秋節，中央氣象署最新預報，東半部賞月機率最低，桃園以北深夜可能有短暫陣雨，因此「越晚機率越低」，新竹以南則是晴到多雲，成功賞月機會最高。（中央氣象署提供）

2024/09/16 19:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天（17日）是中秋節，中央氣象署最新預報，明晚賞月，東半部機率最低，桃園以北深夜可能有短暫陣雨，因此「越晚機率越低」，新竹以南則是晴到多雲，成功賞月機會最高。

氣象署預報員黃恩鴻指出，因東風帶來水氣，東半部、恆春半島今晚明晨有局部大雨發生機率，明天有短暫雷陣雨；大台北明晚有局部短暫陣雨，其他地方明天多雲到晴，甚至高溫炎熱，桃園、新竹有局部37度以上高溫發生機會。

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黃恩鴻說明，週三（18日）至下週一（23日），台灣受低壓帶影響，降雨機率偏高、水氣多。週三、週四受颱風葡萄桑外圍水氣影響，北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨。

週五之後，黃恩鴻指出，颱風遠離台灣，不過台灣仍處低壓帶，水氣仍多，各地降雨機率高，南部地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻預報，明天會較熱，西半部因東風強、沉降影響較為炎熱，桃竹地區出現局部37度以上高溫，週三之後，各地高溫普遍落在32至34度，局部地區也會出現高一些的溫度，因此無雨時感受較為悶熱。

黃恩鴻提醒，週四到週六，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖沿海都有長浪發生機率，週五、週六西南部沿海也有長浪機會。

至於颱風動向，黃恩鴻表示，輕颱貝碧佳今天上午進入陸地後持續減弱，對台已無影響；輕颱葡萄桑持續朝西北方向移動，預計會在華中一帶登陸，由於未來發展環境條件不好，預估會維持輕颱規模，不過它在週四最接近台灣，其外圍環流水氣會影響台灣，北部、東半部有局部短暫陣雨。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD17，黃恩鴻說，TD17逐漸往西移動，預估明早通過呂宋島進入南海，進入南海之後，可能增強為輕度颱風，但由於發展環境條件也不是很好，預估會維持輕度颱風規模。

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