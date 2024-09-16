北檢聲明京華城案絕無洩密 周軒曝檢方想說「這些話」

北檢今早再以證人身分傳喚三立電視台記者馬郁雯。（記者陳彩玲攝）

2024/09/16 19:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積弊案偵查進行中，由於近期陸續有媒體獨家報導偵查進度，藍白砲轟偵查不公開被視為無物，檢方自清主動分案調查是否有人員洩密，今天（16日）發聲明向外界說明初步查證情形。政治工作者周軒看完整篇聲明內容後，白話分析檢方想傳達給外界的意思，直呼「寫的真的很強」！

台北地檢署今下午發布聲明表示，檢方已於9月12日、13日、16日，以證人身分傳喚撰稿的「鏡週刊」林姓、劉姓與「菱傳媒」賴姓、吳姓及「三立新聞台」馬姓等5位記者到庭，說明撰稿依據及消息來源。依目前查證情形，足認此案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容，記者報導都是係依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人的公開受訪內容及法院發布的新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。

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北檢進一步指出，偵查相關資訊是所有偵查程序參與者都可接受知悉，包括檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人及被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人等，落實「偵查不公開」有賴於所有程序參與者共同遵守。北檢呼籲外界勿再以臆測、捕風捉影的方式，無端指摘本署或偵辦團隊違反偵查不公開。

周軒今天下午在臉書分享北檢聲明內容，並畫下重點直呼「外界勿再以臆測、捕風捉影的方式，無端指摘本署或偵辦團隊違反偵查不公開」。周軒表示，「首先是聲明中第2點提到『有鑑於本案偵辦團隊是否有違反偵查不公開情事，已廣受社會關注，本署基於偵查不公開作業辦法第8條規定，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有必要適度說明目前查證情形』，這就是故意在告訴某些人，有『偵查不公開作業辦法』這個東西喔！而且你們不是都很關注這一件案子嗎？我只好依照作業辦法內第8條寫這個新聞稿告訴你們案子辦得怎樣喔。」

他接著說：「再來就是聲明第3點中提到『偵查資訊流是所有偵查程序參與者（包括檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人及被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人等）均可接收知悉』，這一段也是很故意，就是要告訴你們，偵查資訊不是只有北檢知道，辯護人跟告訴代理人還有被告都知道喔，但是我們查了發現北檢沒有人洩密，所以到底是誰洩密呢？」

京華城案調查工作如火如荼進行中，由於近期陸續有媒體獨家報導偵查進度，藍白砲轟偵查不公開被視為無物，檢方自清主動分案調查是否有人員洩密，16日發聲明向外界說明初步查證情形。（資料照）

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