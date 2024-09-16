柯文哲涉貪無關藍綠統獨 黃智賢：到現在還挺他的人已失心瘋！

黃智賢怒轟到現在還在挺柯文哲的人根本已經「失心瘋」。（翻攝臉書）

2024/09/16 18:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積弊案遭羈押禁見，除了白營傾全黨之力相挺，國民黨也不少人聲援柯文哲，跟著砲轟檢方、法官、特定媒體淪執政黨打手。對此，資深媒體人黃智賢怒轟，到現在還在挺柯文哲的人根本已經「失心瘋」，柯文哲涉貪無關藍綠統獨，單純就是調查有無貪汙的司法案件，「如果柯文哲是對的，那以後每個市長、每個政客都應該學習柯文哲的政治發財術！」

黃智賢今天（16日）在臉書發文談及藍白政客和媒體聲援柯文哲的狀況，首先就提到聲稱美國在台協會（AIT）將出手干預此案結果被打臉的前外交官介文汲，「挺柯文哲的人，已經失心瘋了。前駐紐西蘭代表介文汲說如果再這樣囂張辦案，美國會出手。然後AIT說他們尊重台灣民主跟司法，不會干涉台灣司法。介文汲應該很清楚，美國會如何干涉台灣內部事務，所以拿美國來恐嚇台灣司法。被美國打臉，就實在難看了。」

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接著黃智賢提到近日在直播中屢次對北檢嗆聲的網紅「館長」陳之漢，「館長公然恐嚇說，如果再辦柯文哲，會暴動。館長上次幫蔡英文助選，不是要把統媒趕出去？這次要恐嚇司法了？所以我們現在是被館長統治？館長連法令跟公文都看不懂，連道理都跟他講不明。所以現在只要揪眾就可以敗壞司法？恐嚇司法沒事是吧？可以是吧？」

再來就是日前跑去民眾黨聲援阿北活動現場站台的馬英九基金會執行長蕭旭岑，黃智賢直言，「蕭旭岑很搞笑。2008年，馬一上台就辦陳水扁，所以，陳水扁弊案該辦，柯文哲不能辦？這是甚麼道理？為什麼一堆藍白營政客，跟藍白媒，瘋狂支持柯文哲到無下限？背後的貓膩，究竟是什麼？」

黃智賢表示，「司法在柯文哲是否收賄上，目前查到什麼程度，因為偵查不公開，所以我們不知道。可是，從已經公開的公文、從公開資訊、從眾多公務員的說辭、從法規上，都清楚看到這個案件的輪廓。司法搜索跟收押柯文哲的過程，只有太過優待、太多特權，沒有迫害或過份。難道，只因柯文哲勢力太過龐大，就可以無法無天？」

「單單就柯文哲政治獻金的一堆假發票、人頭公司洗錢、2億元的匿名政治獻金、把政治獻金洗錢洗到木可、把一票30元的7000多萬匯給自己、拿4300萬買房……。這些破事兒，都是柯文哲自己一再說謊後承認做的。其他國家或地區的政客，要是幹了這些事，早就道歉，靜候司法偵辦了，哪有人無恥到用政治勢力發動輿論，護航貪污腐敗、包庇搞錢的？」

黃智賢最後直言，「柯文哲涉貪，無關藍綠統獨。是一個簡單的，手握大權的台北市長，有沒有貪污的司法案件。如果柯文哲不能查，如果柯文哲是對的，那以後每個市長、每個政客都應該學習柯文哲的政治發財術。還是，別人不行，只有柯文哲有特權？司法應該偵辦到底，毋枉毋縱！」

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