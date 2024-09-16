台日高教合作再深化 10所大學攜手面對AI數位化挑戰

台日高教合作再深化！台灣和日本共10所大學攜手面對AI數位化和全球化的挑戰。（暨南國際大學提供）

2024/09/16 10:16

〔記者林曉雲／台北報導〕台日高等教育合作再深化，包括國立暨南國際大學、國立中山大學等和日本信州大學、千葉大學等共10校，近日共同舉行「台日聯盟首長會議」，強調在AI數位化與全球化下，大學與地方社會合作的重要性，期望未來能在促進地方經濟發展和文化保存方面發揮更大的作用，TJA將繼續推動更多跨國學術交流活動，並與各地方政府合作，開展更多符合時代需求的創新教育與社會實踐項目，為台日兩國社會帶來更多正面影響。

台日聯盟並進行會長學校交接典禮，由暨大校長武東星，交接給下一任會長高知大學校長受田浩之。武東星表示，從2021年暨大擔任會長學校以來，台日聯盟（TJA）共計舉行182場活動，成功促進多項跨國學術與地方創新的合作項目，包括促成61門台日合作課程、51場跨校參訪、以及多場國際研討會與工作坊，而台日聯盟電子報目前已經出刊10期、共計65篇文章。

台日聯盟成員學校包括暨大、國立台灣海洋大學、東海大學、國立高雄科技大學、國立成功大學、國立中山大學，以及日本的龍谷大學、高知大學、信州大學和千葉大學，海洋大學校長許泰文則擔任台日聯盟副會長，持續推動台日學術研究與大學交流，教育部大學社會責任推動中心總主持人蘇玉龍教授與國科會人文創新與社會實踐計畫主持人陳東升教授也出席此次台日聯盟首長會議，強調兩國的大學在後疫情時代的交流將會更深化。

信州大學副校長林靖人分享，信州大學於2021年整合「環境意識推廣中心」與「區域災害預防減緩中心」，成立「綠色社會協創機構」（SSXI），促進地方社區共同參與解決問題與創造價值，並培養環境意識領袖與災害預防專家，透過學生主導創新，進而將成果融合進「公民科學」中。

此外，台日兩國的大學生與教師共同參與創新項目，例如高知大學與高科大的ITURN課程，以及千葉大學與東海大學之間的交換學生計劃。未來台日聯盟在災後韌性治理方面，期望共同合作提高地方社區的災後恢復能力與社會創新的活力。

國立暨南國際大學校長武東星（中）將「台日聯盟會長學校」交接給高知大學副校長遠藤隆俊（左），以及副會長國立台灣海洋大學校長許泰文（右）。（暨南國際大學提供）

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