叫陣！被洪健益指京華城案「隱藏版人物」 蔡壁如提告對決

蔡壁如將控告台北市議員洪健益「加重毀謗罪」。（資料照）

2024/09/16 08:34

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京華城案隱藏版人物？ 洪健益籲蔡壁如說清楚 否則公開證據

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員洪健益日前爆料京華城容積弊案「隱藏版人物」，並「三問」前台北市市政顧問、現任台中市市政顧問蔡壁如，引爆兩人隔空交火。蔡壁如今天（16日）上午臉書PO文指，公然指控顯然已經有「加重毀謗罪」嫌疑，「我必將提告，以正視聽」。

蔡壁如上週已預告今天要控告洪健益，一早就在臉書發文，質疑民眾黨主席柯文哲的案件已進入司法偵辦階段，但「執政黨民代、側翼、特定媒體名嘴，每日一文哲，拿著自稱撿到、睡覺夢到的訊息荒唐編劇，再配合特定政媒大肆宣傳。這是正常國家該有的現象嗎」？

蔡壁如指出，2019年她已離開台北市政府，京華城的陳情爭議卻是從2020年3月開始，指洪進益大可不必為了博聲量，甘冒「加重毀謗罪」嫌，「大搞時空穿越傳說劇」，如果有事實證據，建議請直接交給司法檢調單位，「我願意配合到檢察官辦公室接受偵訊說明，表達自己的清白」。

蔡壁如也對洪健益喊話，「議員若有新證據就請交給地檢署協助釐清案情，請把『撿到、夢到的證據』提供給檢方」，大家靜待檢察官的調查結果，不需利用媒體放話，造成不知詳情群眾形成公審情緒效應。

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