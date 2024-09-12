菜脯搭鮑魚要讓國際得主驚豔 「唐獎盛宴」菜色公布

「唐獎盛宴」菜色今天發表，唐獎教育基金會執行長陳振川（中）及指導顧問郭宏徹（右）說明，要讓國際得主們感受台灣美食文化魅力。（唐獎教育基金會提供）

2024/09/12 18:05

〔記者林曉雲／台北報導〕唐獎教育基金會今天公布「唐獎盛宴」菜色，唐獎教育基金會執行長陳振川說，這屆唐獎盛宴靈感來自唐獎法治獎，以「法治精神 、文化饗宴」為主題，以「吃在地，食當季」為料理目標，例如以台灣獨有特產的麻油入菜，以麻油、龍膽石斑魚及手工麵線設計的「游龍傳情」，或是「美味情缘」黑金燉品特別選用菜脯來搭配鮑魚，盼讓國際得主們感受台灣美食和文化魅力。

陳振川說明，基金會邀請國寶級名廚郭宏徹規劃，美福大飯店行政主廚王志孚先生掌勺，設計出9道菜色，包括餐前飲品「黑磚浮雲」仙草凍、「游龍傳情」馥郁麻香（麻油龍膽石斑魚）、「美味情缘」黑金燉品（陳年菜脯燉活鮑）到甜點「珍珠寶盒」茶韻尋味（黑糖珍珠蛋塔／茶果酥），道道均以「吃在地、食當季」原則精心烹調，期待以精緻道地的台灣料理，款待從美國、丹麥、愛爾蘭遠道而來的唐獎得主與嘉賓們。

郭宏徹說明，在地食材是大地給予的珍寶，在地菜餚能體現本土文化精髓，四面環海的台灣擁有豐富海產，以海鮮為料理主體，加上蔬果、肉類即代表台灣味，透過採用符合台灣生態環境的當季食物，做出符合台灣文化的菜餚，不但能體現對人、環境與社會的關懷，更是台灣送給來自世界各地貴賓最好的禮物，例如「海世盛樓」海味雙拼（龍蝦、九孔）、冷盤「琳瑯滿目」五顏六色中的小魚花生、蘿蔓櫻花蝦、台灣香腸、鹽水鵝肉等，均精緻化台菜中傳承已久的常見菜色。

「美味情缘」黑金燉品特別選用菜脯搭鮑魚，郭宏徹說，台灣早期生活物質匱乏，醃製陳年菜脯是農村克勤克儉文化象徵之一，這道湯品的美味祕訣在於採用兩種菜脯─當季菜脯及20年的陳年菜脯，搭配事先以高粱酒浸泡的生蒜，再與鈕扣菇、鮑魚及去骨雞腿一同燉煮，老菜脯鹹而回甘的口感，加上鮑魚的鮮味，再經長時間熬煮，湯汁吸收所有食材精華，鮮甜甘美最讓人回味無窮。

唐獎教育基金會公布「唐獎盛宴」菜色，要讓國際得主們感受台灣美食文化的魅力。（唐獎教育基金會提供）

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