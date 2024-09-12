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香港網友稱「貨物卡關」求助！老翁樂心助人險失鉅金

警方利用以圖搜圖，發現詐騙集團盜用大頭貼照片，順利阻詐成功。（記者劉慶侯翻攝）

警方利用以圖搜圖，發現詐騙集團盜用大頭貼照片，順利阻詐成功。（記者劉慶侯翻攝）

2024/09/12 17:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕80歲劉姓老翁，平日在家無人陪伴，他學會上網聊天，結果遇到自稱香港的古董家Mr.James，結果險些遭對方以「貨物卡關，請求幫忙」為由詐騙，幸超商員工機警及時報警，劉翁才未有損失。

北市警大同分局民生西路派出所是接獲轄區超商店員報案，指說有位年約80歲的劉姓老翁欲購買大量的Apple store的點數卡，明顯不尋常，希望員警到場了解。

巡邏警網到場，詢問劉翁購買大量點數卡緣由，對方表示平日在家裡無聊，學會透過臉書社群結交朋友，認識一位賣古董的中盤商Mr.James，兩人相談甚歡，後來也加了通訊軟體LINE，每天問早道好，談天說地。

劉翁表示，日前這位Mr.James連絡他，說因為貨物因關稅問題卡在海關，需要協助才能脫身，不斷要求他先至便利商店購買價值Apple store點數卡，並將序號拍照傳給他。

劉翁表示，他想說這年紀好不容易交到談得來的朋友，想為「朋友」兩肋插刀，才急忙出門至銀行提領現金欲購買點數，

警方現場搜尋海關相關詐騙手法予老翁參考，更靈機一動用以圖搜圖的方式，竟搜尋到網友的頭貼便是盜用網路上網拍模特兒的照片，劉先生才恍然大悟，發現自己真的被騙了，取消購買點數卡並封鎖對方。表示未來絕不輕易相信網路上認識的朋友。

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