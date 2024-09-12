朱敬一批經發會恐成「利益團體動員會議」 政院：並非直接形成政策

行政院3日召開「經濟發展顧問委員會」首次顧問會議，中研院院士朱敬一（右1）今天與同為經發會顧問的林明仁、陳東升、劉錦添4人日發表聯合聲明，認為這次的建議是「新瓶裝舊酒」，更可能會被扭曲成「利益團體動員會議」。（資料照）

2024/09/12 16:20

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朱敬一等4顧問發聲明！揭政院經濟發展委員會5問題

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院3日召開「經濟發展顧問委員會」首次顧問會議，而中研院院士朱敬一今天今天（12日）與同為經發會顧問的林明仁、陳東升、劉錦添4人發表聯合聲明，認為這次的建議是「新瓶裝舊酒」，更可能會被扭曲成「利益團體動員會議」。對此，行政院說，希望藉由不斷相互對話，讓政策能夠取得最大程度的共識。

行政院代理發言人謝子涵說，行政院經濟發展委員會於今年9月3日召第一次顧問會議，政府由衷感謝與會機關、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗之專家學者，就國家現階段與未來所面臨的問題，提供務實建議。

謝子涵指出，會議中各位顧問的意見表達多元，這些基於促進台灣經濟與社會發展的政策建議或公益的建言，提供政府部門許多新想法。而顧問會議的建議結論將會在後續經濟發展委員會或跨部會會議中交換意見，並經過確認後才會形成政策，並非直接形成政府政策。也希望藉由不斷地相互對話，讓政策能夠取得最大程度的共識。

朱敬一在臉書發布與林明仁、陳東升、劉錦添的聯名公開信，指出行政院召開「經濟發展顧問委員會」，類似的會議在20幾年前也召開過；當時陳水扁總統召開的是「經濟發展諮詢委員會」。

朱敬一指出，不論是顧問委員或諮詢委員，委員們都是體制外人士，並沒有決策權。這類委員通常來自學界或業界，而概念上，召開這類諮詢或顧問會議的目的，就是要聽聽非官員的聲音，做為政府施政的參考，「但我們的觀察不只如此」。

朱敬一並提出5點建議，第1、「政院要思考『初衷』，目標清楚，進程才清楚」；第2、「體制外專家有他們的侷限與利益」；第3、「特定企業要求減稅，是要賺更多錢」；第4、「有些建議是新瓶裝舊酒」；第5、「財政部成最大受災部會」。

朱敬一強調，率爾將顧問委員會建議當成政府政策而大力推動，那就會有嚴重的扭曲，包容廣納的經濟制度，是國家向前邁進主因，他們愛之深責之切，所以發表聯合聲明提點。他們質疑經發會建言「侷限又涉個人利益」 若這些建議匆促執行，絕對會對經濟產生重大傷害。

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