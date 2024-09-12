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    抽中申購股票大賺一筆？ 詐騙集團拐她去抵押北市信義區房產

    員警向戴婦勸說，她卻趁機拿出手機刪除訊息。（記者王冠仁翻攝）

    員警向戴婦勸說，她卻趁機拿出手機刪除訊息。（記者王冠仁翻攝）

    2024/09/12 15:51

    〔記者王冠仁／台北報導〕戴姓婦人透過臉書廣告掉入假投資詐騙陷阱，詐騙集團假冒成理財老師，謊稱戴抽中申購股票，只要付錢買到股票再轉手就能大賺一筆。不過，戴手上沒有多餘現金，詐騙集團居然騙她去將台北市信義區的房產抵押來籌錢，戴不察，跑到住家附近的銀行要辦理房產質押，幸虧行員發現異狀報警，警方及時趕到替她揭穿詐騙謊言。

    北市警中正一分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，現今詐騙手法層出不窮，勿輕信網路借貸、投資訊息，投資理財應循正常管道操作，避免錢財遭詐，如有可以訊息均可撥打165反詐騙專線諮詢、查證，共同防堵詐騙。

    警方調查，戴姓婦人平時有在鑽研股票投資，她日前透過臉書廣告，輾轉加入一個Line的投資群組。詐騙集團成員假冒成理財老師，每天在群組中吹噓獲利、秀出大賺特賺的對帳單，看得戴心癢難耐。

    戴信以為真，以為自己遇上天載難逢的投資機會，對理財老師所說言聽計從。不久後，理財老師聲稱她申購中一檔股票，只要付錢買股票再轉手賣出賺價差，可以大賺一筆。不過，戴告訴對方，她手上沒有多餘現金，詐騙集團不死心，居然謊稱她可以先將房產拿去抵押，等到賺到價差後，再繳錢把房子贖回；同時詐團還交代她此事為「內線交易」，不可以向外人張揚。

    不久後，戴跑到台北市襄陽路上一家銀行要辦理房產抵押，但行員詢問用途，她卻交代不清，行員隨即報警。轄區忠孝西路派出所警員林庭緯趕到時，發現戴眼神閃爍，還拿出手機連忙想刪除相關訊息；林員研判她落入假投資詐騙，連忙勸說，同時拿出過往詐騙新聞案例，經苦勸多時，她最後才發現自己上當，打消抵押房產的念頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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