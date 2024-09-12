澳洲前防長訪台 民主國家應持續譴責中國

財團法人國防安全研究院12日舉行「2024台北安全對話」（Taipei Security Dialogue），主題為「中國挑戰下的台灣與全球安全」（China Challenges, Taiwan and Global Security），澳洲前國防、外交部長潘恩（Marise Payne）應邀與會並發表專題演講。（記者廖振輝攝）

2024/09/12 15:14

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防安全研究院今舉辦「2024台北安全對話：中國挑戰下的臺灣與全球安全」國際論壇，會中邀請美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）、澳洲前國防部長、前外交部長潘恩（Marise Payne）等多位專家、學者與會，進行主題演講與對談。佩恩表示，無論是在校園還是地緣政治舞台，欺凌者最好的藏身之處就是秘密和黑暗，因此她強烈主張透過社群媒體或國際社會，揭露並譴責這些行動。

潘恩以美國胡佛研究所訪問學者身份來台，中午進行專題演講時指出，世界毫無疑問已在關鍵時刻，戰略局勢加劇緊張。世界有兩個地區發生激烈衝突，離我們更近的印太地區，也面臨嚴峻的緊張局勢，中國無論在仁愛礁、入侵日本領空，還是跨越台灣海峽的行動，都深感擔憂。

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潘恩表示，雖然這些問題在台灣眾所周知，但中國、俄羅斯、北韓和伊朗等威權國家的威脅仍然非常大。基於維護國際法、促進自由、開放和繁榮的全球規則秩序的民主國家，必須繼續譴責這種行為，以讓全球秩序有規則可循。民主國家必須支持那些受到危險行動影響的人，如果不這樣做，中國就有可能對其他國家一次次做出類似的事。

潘恩說，澳洲很重視其最大貿易夥伴中國的關係，並將與中國政府繼續存在分歧，但澳洲仍致力在共同關心的問題上進行建設性和尊重的溝通。過去也曾面臨外國干涉，澳洲並採取果斷的應對措施，制定反外國干預法。

潘恩指出，作為一個印太國家，澳洲超黨派致力於成為該地區值得信賴和可靠的合作夥伴，並透過多邊機構促進印太地區和平與繁榮的重要性。例如，澳洲與東協簽署了首份全面戰略夥伴關係協議，作為前國防、外交部長，她多次訪問每個東協成員國，加強了澳洲對該地區的承諾。東協是個穩定、和平與繁榮的地區的核心，尊重、支持東協的領導地位。澳洲及其區域夥伴應該清楚知道，當盟友的合法權利受挑戰時，應該要為他們爭取權利，如澳洲在2017年馬尼拉爆發危機時，澳洲採取刑度支持菲律賓及其軍隊。

潘恩並肯定台灣在太平洋區域合作夥伴的地位，她說，澳洲也是太平洋島國論壇的長期會員，台灣一直是該地區強而有力的發展夥伴，這些夥伴關係對於應對共同挑戰，確保印太地區和平、強大、自由和繁榮至關重要，也代表澳洲致力於加強印太區域的韌性。

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