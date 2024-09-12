「與柯文哲合作至今沒好下場」鍾小平建議國民黨找黃國昌談合作

國民黨台北市議員鍾小平認為，與柯文哲合作，至今沒有好下場，建議立院黨團找黃國昌談合作。（資料照，記者何玉華攝）

2024/09/12 13:54

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積弊案，國民黨議員鍾小平等人追查柯文哲涉案情形，對於立法院的藍白合作讓立院黨團總召傅崐萁很為難，鍾小平今（12）日建議跟黃國昌談，並指跟柯文哲合作，國民黨至今為止沒有好下場過。

鍾小平今天在議會受訪指出，傅崐萁現在很辛苦，看起來國民黨跟立院黨團都已經定調「藍白合」，在議題、議案上跟民眾黨的8席合作；但他身為台北市議員，不可能因為「藍白合」不追弊案，難道國民黨真的要概括承受柯文哲一次一次的保險箱、一次一次對他不利的金流？他認為，柯文哲一定會被起訴，國民黨和這樣貪腐的黨主席、前市長合作，不會受傷嗎？

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鍾小平說，跟柯文哲合作，「至今為止看起來沒有好下場過」，他的折衷方案是建議跟黃國昌談合作，重點是54席加上3席以上就超過57席，議案才有機會過，才可以輾壓民進黨的席次；因此縮小範圍，紮紮實實的合作，也更有誠意。

鍾小平說，立法院馬上要開議了，柯文哲這幾個月也放不出來，無法跟柯文哲談，用折衷的方案去跟黃國昌談，黃國昌也比較偏藍，這樣比較重要。

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