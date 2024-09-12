夜市買水果、果汁留意衛生條件 北市檢驗甜味劑均合格

台北市衛生局至夜市及日市即食截切水果攤販抽驗24件截切水果及5件果汁，檢驗甜味劑13項，檢驗結果均符合規定。（台北市市場處提供）

2024/09/12 13:24

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局派員至饒河、寧夏等夜市及日市即食截切水果攤販抽驗24件截切水果及5件果汁，檢驗甜味劑13項，檢驗結果均符合規定，衛生局呼籲業者勿心存僥倖使用非法添加物浸泡處理截切水果食材。

台北市衛生局呼籲，業者應落實衛生自主管理，注意產品衛生，避免使用來路不明液體浸泡、使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，選擇購買具有產品登錄碼之食品添加物， 遵守使用範圍並注意使用限量。

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衛生局提醒民眾，購買截切水果以當季時令水果為首選，且應慎選有信譽之店家，檢視販售或陳列架衛生情形是否良好，有無蚊蟲出沒、髒污不潔情形，截切水果產品應有適當包覆或包裝儲存。

此外，多數水果經分切後容易氧化褐變，業者為保持賣相可能進行浸泡處理，如民眾購買時發現業者有浸泡不明液體或有衛生疑慮，切勿輕易購買，以免危害自己及家人健康。民眾若欲食用季節新鮮水果，可以購買整顆或整粒未分切之水果，食用前再清洗分切，最新鮮又美味。

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