近4成大學仍將成績單寄家長 教育部保障成年隱私權將重點輔導

教育部委託台灣師範大學去年進行第3次調查，調查結果近日出爐，94.1％達到整體學權平均指標，較109年91.7％上升，但仍有10所大學未達標。（記者林曉雲攝）

2024/09/12 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕去（112）年1月起民法下修18歲為成年人，各大學陸續修改校規，年滿18歲大學生休退學不再需要家長簽名同意，校方也不再寄成績單給家長，但教育部今日公布全國152所公私立大學「學生權利調查報告」，針對「學校是否將學生個人學習或活動紀錄資料通知家長或法定代理人」有關學生的隱私權保障，只有61.8％的學校達標，對於指標達成率未達平均數之學校，教育部將列為重點輔導追蹤。

2011年大法官釋字第684號，保障大學生可透過行政救濟途徑主張權利，各大學均須重視學生權利之落實，教育部委託台灣師範大學去年進行第3次調查，調查結果近日出爐，94.1％達到整體學權平均指標，較109年91.7％上升。

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調查包含「學生自治」、「學習與受教權」、「表現自由」、「思想、信念及宗教自由」、「隱私權」、「平等保障」、「學生獎懲與申訴」、「學生勞動權益」等8大項度，設計69題問題、採計58項指標，以公立技職大學及公立一般大學表現較佳，學特司長吳林輝表示，就「學權整體8大項度達成率偏低」10所大學，教育部會持續追蹤至完成改善。

進一步分析，「學生勞動權益」與「平等保障」表現最佳，平均符合百分比達99％；其他符合百分比則在85％以上，亦較109年進步；另「學生獎懲與申訴」及「表現自由」進步較多，例如學生自費出版文宣海報、校園報紙、表達意見或其他刊物的內容是否需經學校事先審查，109年未審查比例僅59.4％，112年未審查比例達96.7％。

但在隱私權項度上仍待加強，例如學生個人資料（含指紋、人臉辨識等）之目的外使用，有26所學校未落實告知義務，竟比109年校數增加；另有71所學校未規劃「校園使用生物特徵辨識技術個人資料保護」的具體措施；活動紀錄資料部分有30.9％學校仍將成年學生個人學習或活動紀錄資料通知家長、16.4％學校將成年學生學生個人獎懲資料公開。

此外，校方監控系統資料之管理，多數學校雖訂有調閱使用辦法，但專人負責保管項目上，112 年較 109 年退步，有17校未安排專人負責保管以降低隱私外洩的風險，教育部要求校方應即調整，落實學生隱私權保護；而有關宿舍安全檢查，多數學校均能有妥善安排，但仍有13校未有學生自治幹部在場。

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