京華城案訊後請回 李得全：偵查不公開謝謝關心

曾任台北市副秘書長的李得全，在檢方約談前在臉書抒發心聲，認為容積獎勵制度混亂正是差別待遇與分配不正義的最佳例證。 （本報資料照）

2024/09/12 10:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署調查京華城容積弊案，持續約談北市府相關官員，前副秘書長李得全11日接受庭訊約3小時後被請回，今（12）早他受訪表示，除了公文上已經表達的意思，該說的話都已經向檢察官說明，偵查不公開，謝謝關心。

李得全在檢方約談前，9月4日已在臉書貼文抒發他對京華城案的看法，認為京華城容獎的爭議，在於否具有足夠的合法性、正當性、公益性、公平性、合理性與整體性，也質疑容積獎勵制度混亂正是差別待遇與分配不正義的最佳例證。

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他認為，都更及危老條例是政府主動搭建的違章法治，容獎制度謬誤不符多元參與程序及理性檢核標準，直指都更容獎實施結果背離立法目的，違反都市整體計畫，造成都市品質失控，貧富差距拉大，經濟失衡、社會矛盾與環境風險加劇，兩者都應予廢除，回歸健全都市計畫法制，落實漲價歸公。

對於京華城案關鍵的都委會審議過程及共識決，李得全認為都委會委員遴選、續聘與代表性規定有待檢討增修精進，並引入公民參陪審制，以提升公正客觀性。會議決應採記名投票表決，以示負責。審議重大案件應給予委員書面專業審查意見費，以提升審議品質。

柯文哲擔任台北市長時，李得全出任地政局長，2018年7月16日接任副秘書長，現任北市府參事。在副秘書長任內經手京華城容積案公文時，曾提醒關於容積獎勵及移轉應依土管自治條例等既有全市一致性規定，設定容積上限以資明確，若京華城硬要通過會有違法疑慮。

李得全為台北大學都市與區域規劃博士，曾任台南市政府都市發展局長，2006年在改制成新北市前的台北縣末代縣長周錫瑋任內擔任城鄉局長，一上任就因處理工業住宅違規使用、修訂容積移轉政策，摃上台北縣議會多名議員，還發生議員集體要求周錫瑋換人的場面，最終黯然卸任。

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