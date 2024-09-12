2024台北安全對話開幕 10國專家學者共商中國挑戰與全球安全

財團法人國防安全研究院12日舉行「2024台北安全對話」（Taipei Security Dialogue），主題為「中國挑戰下的台灣與全球安全」（China Challenges, Taiwan and Global Security），陸委會主委邱垂正（前排中）、國防院董事長霍守業（前排右二）與美前聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）（前排左二）等與會來賓合影。（記者廖振輝攝）

2024/09/12 10:29

〔記者方瑋立／台北報導〕「2024台北安全對話：中國挑戰下的臺灣與全球安全」今舉行，國防安全研究院董事長霍守業開幕致詞時表示，本屆榮幸邀請到10國專家學者共商中國挑戰、印太安全及民主韌性，隨著中共在台海周遭持續升高的灰色地帶滋擾、混合式軍事演習，台灣期待與全球愛好和平的國家，共同建構赫阻能力與韌性，深化協調機制，維持和平、穩定、繁榮並避免戰爭浩劫。

霍守業表示，很榮幸邀請來自10國的專家學者，共同討論中國挑戰、印太安全及民主韌性等議題，國際局勢正處於動盪的時代，俄烏戰爭、以哈戰爭及北韓試射飛彈，都凸顯出全球和區域的不穩定，也都可以看到背後威權國家擴張。

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霍守業指出，隨著中共在台灣海峽與東海持續不斷的灰色地帶滋擾、混合式軍事演習，世界各國也擔心印太區域與全球的經貿供應鍊與安全秩序將面臨另一場衝突跟破壞。

霍守業強調，儘管建構赫阻能力有其代價，但戰爭的浩劫和威權勢力主導國際秩序恐帶來的衝擊，遠大於赫阻成本，台灣期待與全世界愛好和平的國家，共同地強化赫阻能力與韌性，深化相互協調機制，維持和平、穩定、繁榮。

陸委會主委邱垂正則重申，台灣政府將在總統賴清德帶領下落實「和平四大支柱」，堅持兩岸互不隸屬，以及中華民國台灣前途須由台灣人民決定等原則，保持不挑釁、不冒進的態度，維持台海穩定和平現況。同時願意與中國在相互尊重、對等、尊嚴的前提下開啟對話，期待雙方領導人展現智慧，尋求雙贏的未來。

邱垂正強調，台海局勢動盪，起因於北京當局不斷升高軍事威脅、外交壓迫和經濟脅迫，試圖削弱台灣的主權並改變現狀。儘管面臨中國新極權主義的威脅和前所未有的壓力，台灣捍衛主權和民主體制的決心也更加堅定，這是台灣的底線，沒有任何妥協空間。

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