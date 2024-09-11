幻象飛官搜尋狀況慢管碧玲半拍 空軍致歉

空軍司令部政戰主任姜光華中將。（記者張嘉明攝）

2024/09/11 20:54

〔記者吳哲宇／台北報導〕新竹空軍基地編號2047幻象戰機昨晚夜航時，在晚間8點35分失事，謝沛勳上尉彈射逃生，晚間9點多獲救，但消息一直未獲證實，直到海委會主委管碧玲晚上10點45分發文謝沛勳已尋獲生還，空軍則是在深夜11點40分證實。空軍司令部今天召開說明記者會，對此，主持人空軍政戰主任姜光華中將說，整個搜救過程非常緊湊，萬一報錯新聞稿是要負責的，因此在此說聲抱歉。

空軍今天下午召開記者會，媒體質疑空軍搜救資訊發布比海委會主委管碧玲的臉書資訊還慢，姜光華第一時間愣住，表情不敢置信。空軍司令部參謀長王德揚中將上台笑回，「謝謝媒體提供這個問題，我第一次聽到海委會比我們提早公布」，他說，事件一發生，就立刻跟國防部、國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空作部跟空軍戰情中心同步成立應變中心，他們是看著所有飛機、艦艇執行作業，包含無線電，所以媒體說海巡署消息比國防部或空軍快，「我是沒聽到，下去我會去證實。」

姜光華說，國防部、空軍司令部都是以最快時間，沒有耽誤情況下盡可能對外發布新聞稿，但是空軍基於尊重新聞記者專業跟準確，很多事情、訊息千變萬化，國防部跟司令部在發新聞稿時，可能沒有比外面快，但是要先確定內容是否正確才發，不想誤導所有媒體。

至於管碧玲與國防部雙方一同發布搜救資訊，是否有不協調的問題，溝通管道能否改進？姜光華說，媒體的建議，他們虛心接受，但不管是空軍或國防部都有審查程序，他們會跟政戰局研討，看有無辦法在滿足廣大民眾知的權利下，在把效率提高。

姜光華並說，他代表司令部感謝海巡弟兄，透過專業的判斷、正確的技巧，讓謝上尉在最快時間上岸，也要感謝童綜合醫院第一時間的照護。整個搜救過程非常緊湊，萬一報錯新聞稿是要負責的，因此在此說聲抱歉。

但最後媒體追問，空軍強調新聞稿發布要先確認是否正確，昨天空軍公布謝沛勳的飛行時數是710小時，今天記者會資料卻是795小時？，空軍副司令曹進平出面收尾，坦言昨天第一時間提供資料掌握不精確，經過仔細調查才改正資料，未來會在資料正確性上持續改正。

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