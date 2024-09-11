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    明後天悶熱、水氣多 週六起「貝碧佳」外圍環流各地有雨

    未來定量降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來定量降雨趨勢。（氣象署提供）

    2024/09/11 18:37

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明、後兩天水氣偏多且悶熱！中央氣象署預報，未來兩天天氣型態差不多，也要注意高溫悶熱；昨天剛成颱的「貝碧佳」颱風預計本週六到下週一影響台灣，天氣會變得很不穩定，氣象署也提醒要注意貝碧佳後續路徑是否會變動。

    氣象署預報員林定宜說，明後兩天吹偏東風，大台北地區、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲；午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投地區有局部大雨發生機率。

    「週六起就要注意『貝碧佳』颱風外圍環流雲系的影響了」，林定宜指出，本週六起到下週一（16日）台灣的天氣會受到影響，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，但午後各地有局部短暫雷陣雨。

    林定宜說，貝碧佳颱風目前的路徑會一路往中國浙江移動，大概在下週二或下週三登陸，它的路徑雨之前相較沒有特別的變動，但仍要持續觀察並注意，週六到下週一這段期間，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，15日、16日馬祖也有長浪發生的機率。

    林定宜說，下週二（17日）之後仍受低壓帶影響，大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    貝碧佳颱風走勢。（氣象署提供）

    貝碧佳颱風走勢。（氣象署提供）

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