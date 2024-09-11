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    民眾黨全台12場宣講啟動 吳怡萱喊：今日柯文哲 明日任何人

    民眾黨言人吳怡萱說，希望透過宣講方式，向民眾傳達「今日柯文哲，明日任何人」的想法。（記者劉信德攝

    民眾黨言人吳怡萱說，希望透過宣講方式，向民眾傳達「今日柯文哲，明日任何人」的想法。（記者劉信德攝

    2024/09/11 17:09

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案被羈押禁見，民眾黨上週日在立法院旁舉辦首場宣講活動聲援後，9月、10月發起全國12場宣講活動，形式包含戶外街講、座談會、說明會及客廳會。民眾黨發言人吳怡萱今天在記者會喊話，民眾黨要向民眾傳達「今日柯文哲，明日任何人」的想法。

    民眾新聞部主任暨黨發言人吳怡萱、文宣部主任暨發言人李頂立今天下午召開中央委員會後轉述記者會。李頂立宣布，本週末開始，民眾黨於新北市、基隆市、桃園市、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等地，連續舉辦12場「Justice 為司法正義站出來」全國宣講活動，形式上由下而上、遍地開花，針對司法不公、捍衛柯文哲主席清白，以直接接觸民意的方式，全力發聲。

    吳怡萱指出，近期在司法偵辦過程中，看到許多破壞司法正義的舉動，包含押人取供，羅織入罪。民眾黨希望透過宣講方式，向民眾傳達「今日柯文哲，明日任何人」的想法，柯文哲現在獨自對抗國家機器，反觀一般老百姓根本無法獨自對抗。

    針對宣講活動出席人員是否比照上週日立院集結，邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑等藍營人士到場站台？李頂立回應，歡迎所有關注台灣司法正義的人，一起來參與響應，針對個別人士是否與會，不預設立場。至於活動經費來源為何？他強調，黨部會支付，經費來源「都很正常」。

    民眾黨發言人吳怡萱、李頂立公布「為司法正義站出來」地區宣講時程。 （記者劉信德攝）

    民眾黨發言人吳怡萱、李頂立公布「為司法正義站出來」地區宣講時程。 （記者劉信德攝）

    民眾黨宣布，9月、10月發起全國12場宣講活動聲援柯文哲。（民眾黨提供）

    民眾黨宣布，9月、10月發起全國12場宣講活動聲援柯文哲。（民眾黨提供）

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