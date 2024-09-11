京華城案》檢廉傳喚2證人 林欽榮訊後請回：尊重司法

檢廉偵辦京華城案，今以證人身分傳喚前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮。（記者陳彩玲翻攝）

2024/09/11 16:31

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署持續追查京華城弊案，今傳喚2名證人，其中一位是前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮，訊後無保請回，林欽榮表示「尊重司法」，隨即離去。至於另一位證人疑為市府官員，目前還在偵訊中。

日前在押的威京集團主席沈慶京曾指涉有柯市府官員索賄，林欽榮當時被點名，但他發聲明強調，從未和沈慶京及其律師接觸。

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今天下午廉政官將林欽榮移送北檢，庭訊約1個多小時結束，林獲無保請回，他面對媒體僅回應「尊重司法」，隨即快步離去。至於另名證人疑似為市府官員，目前仍在偵訊中。

沈慶京8月28日曾發聲明表示，柯市府有位官員透過一位律師來索賄，他拒絕後，京華城再被接連報復，後來監察院糾正北市府認為應回復京華城的基準容積率為560％，但這位官員仍刻意交代將京華城受內政部公告主要計畫保障的允建樓地板面積12萬0284平方公尺（容積率678.91％）逕行刪除。

該聲明曝光後，林欽榮被點名，他澄清表示，該案在2017年12月由台北市都委會審議時，他堅守公開透明、依法行政。沈某日前指控官員索賄，請沈某明白點出人名，不要含沙射影。

至於京華城演變成容積率暴增到840%之爭議，林欽榮說，他早已於2018年12月24日請辭離任台北市副市長，對於該案後續發展，他不知悉也不曾過問，並強調從擔任台北市副市長至今，和沈慶京及其律師從未有接觸，任何人若散播、轉述或做出不實指控，一定提告到底。

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