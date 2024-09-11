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    花蓮輸中文旦蟲害檢出率近5成 陳駿季：農民久未外銷防治生疏

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    2024/09/11 16:22

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部防檢署昨天公布近期花蓮輸中文旦近5成我國自行檢驗有介殼蟲，農業部長陳駿季今天（11日）說，花蓮輸中文旦不合格率確實偏高，推測是因中國暫停我國文旦輸入後，農民改銷國內，病蟲害防治較生疏所致，將持續輔導農民防治病蟲害。

    中國於022年8月指稱在台灣柑橘類水果多次發現有病蟲害，因此暫停台灣文旦輸入，中國國台辦2日說，在傅崐萁等洽談下，宣布即起恢復台灣文旦輸入，更稱只要反對台獨、支持92共識，一切就都好談，不過可輸入的台灣文旦須來自「獲得註冊登記的包裝場和果園」，其中供果園有45家，包裝場有19家，全部都位在花蓮。

    中國未通知新的檢疫規定，防檢署依照過去文旦輸中的做法於4日到9日期間共執行輸出檢疫作業25批、287公噸，其中有12批、145公噸檢出有介殼蟲，病蟲害檢出率48％。

    陳駿季今天出席智慧農機展覽，會後受訪被問及花蓮輸中文旦不合格率高一事，他說，截至10日，已有28批、338噸花蓮文旦申請輸中檢疫許可，其中16批、176噸合格，合格率約57％，不合格率偏高，這是因中國2022年8月後暫停我國文旦輸入，之後國內文旦都以內銷為主，部分外銷市場如香港、新加坡等地則不用檢疫，隨中國在短時間內恢復部分地區文旦輸入，農民一窩蜂申請檢疫，但因為很久沒有執行病蟲害防治，導致較為生疏，將由花改場輔導農民去除蟲害，輔導產業持續改進。

    花蓮輸中文旦病蟲害檢出率高，媒體追問，是否代表中國之前暫停我國文旦輸入有理？陳駿季說，各國家對病蟲害檢疫都有不同的標準，如果我國產品要輸出至其他國家時，就會特別檢測，這次是要輸出前我國就有先取樣抽檢，根本是兩碼子事。

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