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    首頁　>　臺北市

    新會期藍白合 藍委喊52+8團進團出

    國民黨立委洪孟楷。（記者林欣漢攝）

    國民黨立委洪孟楷。（記者林欣漢攝）

    2024/09/11 10:03

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院即將於九月中下旬開議，本會期是預算會期，國民黨立委洪孟楷今日表示，新會期三大重點，人事、法案、總預算，要讓民進黨政府謙卑面對民意，不計算正副院長的國民黨52席及民眾黨8席，應同枝連氣，「團進團出」，才是發揮最強監督力量的唯一解方。

    洪孟楷指出，人事包括NCC、考試委員、大法官，就秉持「專業審查、嚴格把關」來直球對決；法案則是過去延宕已久的重大民生法案，包括吹哨者保護法、外送專法、運動發展條例、學生輔導法、財劃法等，執政黨不提院版，也該委員會先審查，讓行政院重視提出。

    洪孟楷表示，總預算則是歷年最高，突破三兆元預算，對比馬政府時期成長了將近一倍。其中的出國考察、媒體宣傳是否合理，都應該逐筆審查。尤其過去民進黨佔多數，在預算協商的時候，都是民進黨團總召柯建銘一人把部會被凍結刪除的預算給救回，這次絕不容許民進黨政府浮濫編列，就從嚴審把關開始做起。

    洪孟楷強調，下會期的三大重點，對策只有一個，就是在野陣營的團結，這也才是讓執政者不再傲慢、謙卑面對民意的唯一解方。不能存有任何被民進黨見縫插針分化的空間，黨團各自約束，將在野力量最大化，讓每一次的表決都是展現最強監督力道。

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