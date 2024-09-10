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首頁　>　臺北市

獨家》京華城容積弊案 議員洪健益：北市府不排除起訴就停工

民進黨市議員洪健益。（資料照，記者田裕華攝）

民進黨市議員洪健益。（資料照，記者田裕華攝）

2024/09/10 22:41

〔記者何玉華／台北報導〕檢廉調查京華城容積案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲及威京集團主席沈慶京因涉圖利被聲押禁見，民進黨台北市議員洪健益爆料指出，市府已做好不排除起訴就停工的準備，但萬一未來判無罪，市府可能面臨國賠等問題，相當兩難。

針對京華城問題，台北市都市發展局局長王玉芬在４月30日在市議會答詢時，曾允諾一個月研議補救措施，但市府遲未對外具體說明，議員們紛紛希望市府先停工，隨著沈慶京、柯文哲涉圖利罪嫌被收押禁見，違法事證越來越明確，市長蔣萬安、副市長李四川對外表示，若起訴判刑，就能認定是違反都市計畫法要求停工。

洪健益指出，北市府已不排除起訴就停工，重新審議20%容積；他認為，若很快就起訴，還沒蓋到20%容獎的部分，市府一定要立刻召開都委會，要求變更設計砍掉20%。但若起訴時間拖得太長，蓋到八、九成，基於安全考量，應要求京華城實價買回；但起訴就停工，市府將面臨未來一旦判刑無罪，可能面臨國賠等問題的風險。

一旦都委會重新審議，有兩種可能，一為不給20%容獎，直接要求變更設計，或依「台北市土地使用分區管制自治條例」要求繳回70%回饋。

李四川受訪表示，依照建築法要求停工有3要件：未依圖施工、工安或違反都市計畫法；前兩項依法改善後，可以復工，但若是違法都市計劃法，也就是說，如果20%容積違法，停工後，就要重新走都委會流程審議20%容積的處理。

他強調，要證明20%容獎違法，必須由法院認定；因此，若法院判刑確認都委會委員或首長等相關人員圖利，就證明違反都市計畫法；市府就會在起訴判刑後，重啟都市計畫審議，召開都委會重新審議20%容積。

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