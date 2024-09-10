2024台北白晝之夜「夜行動物派對」 11/2、11/3大安區登場

今年白晝之夜將於11月2日下午2點至11月3日凌晨2點於大安區登場，藝術總監陳怡潔以「夜行動物派對」主題，邀請大家共襄盛舉。（台北市文化局提供）

2024/09/10 21:45

〔記者楊心慧／台北報導〕「台北白晝之夜」即將邁入第9年，結合各區特色進行跨夜舉辦、免費參與、公民參與的藝術行動，凝聚出專屬台北白晝之夜的群眾能量；過去往年都辦在10月的第一個週末，今年則改在11月2日下午2點至11月3日凌晨2點於大安區登場，藝術總監陳怡潔以「夜行動物派對」主題，邀請大家共襄盛舉。

台北市文化局表示，今年白晝之夜有重大變革，考量過往參與民眾反映因氣候不佳影響觀展品質，將活動日期改為氣候相較穩定的11月第一個週末。另外從10月起，台北將陸續迎來豐富的文化活動，包括台北時裝週、台北藝術週、台灣同志遊行、台北數位藝術節等，調整至11月初的白晝之夜，則作為銜接市府系列活動的關鍵角色，將更完善台北整年度的藝文活動規劃。

白晝活動將以大安區為主場域，並以大安森林公園為主要展區，並將活動時間提早為下午2點至凌晨2點，一方面維持白晝之夜12小時的跨夜精神，另一方面期望降低對⼤安森林公園動、植物及周遭鄰里的衝擊。

本屆台北白晝之夜的藝術總監陳怡潔，曾操刀國慶總統府光雕、北門古蹟建築光雕、嘻哈故宮等大型展演。透過前期走訪、田野調查，設定以大安森林公園為核心的整體策劃，設計生態踏查、當代藝術、表演藝術、露天電影院、文創市集、藝文講演等豐富內容，展現「夜行動物派對」主題。

除主場域大安森林公園外，包含C-LAB台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、蒙藏文化中心、師大美術館、台北科技大學藝文中心、台北市立動物園、東區商圈、永康商圈、建國花市、玉市及假日藝文特區都將參與響應，策劃團隊將為參觀民眾打造多條不同個性的白晝遊走路線，期待每一群夜行動物都能在台北白晝之夜獨創出屬於自己的遊走姿態。

文化局表示，此次白晝之夜主視覺，由最「台」設計師廖小子操刀，從看見動物在夜行派對切入，參考公園內特色物種，包括斯文豪氏攀蜥、中華鱉、赤腹松鼠、夜鷺、盤古蟾蜍等；以熱成像檢測物體輻射的想像，具體將動物的生命能量與體型動作，透過體溫一躍成為可視化的圖樣，彷彿夜行派對現場就在眼前。

文化局指出，利用每個像素點，創建人與動物們生活環境的意涵，像素圖形反映在地特色，可看出含有大安森林公園前身的眷村窗花以及公園植物意象；當像素點組合在一起時，象徵此處的豐富多彩，除是市民放鬆和休憩的場所，也為各種動植物提供了棲息的空間，是人類與自然和諧共處的範例。

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