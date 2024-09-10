台北孔廟釋奠典禮將登場 紙鎮、智慧糕寓意豐

台北孔廟今年客製印有「學好孔孟」組合字樣的智慧糕，期許能獲得孔孟的聖賢智慧。（台北孔廟提供）

2024/09/10 20:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市孔廟2574週年釋奠典禮，將於28日（六）登場，習儀與釋奠典禮參禮證將在9月18日（星期三）上午9時起於台北孔廟明倫堂前發送，每人限索取2張；28日活動當天，現場備有100份參禮證讓現場民眾排隊索取入場，民眾除了親身體驗釋奠典禮的莊嚴隆重，還可憑當天參禮證兌換精美獨家禮贈品「光陰流轉紙鎮」及「李亭香」客製智慧糕。

台北孔廟指出，為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年設計「光陰流轉紙鎮」，以金色沙子象徵寶貴光陰，造型圓潤而飽滿，飾以台北孔廟建築裝飾上的祥獸鯉魚、鰲魚與龍，象徵鯉魚躍龍門的吉祥寓意。

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此外，今年與大同區在地百年名店「李亭香」共同合作推出客製智慧糕，内餡是秋天獨有的柚子口味，有保佑之意，糕餅表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」組合字樣，除了期許像孔、孟般勤學的寓意，更是代表祝福分享智慧糕的朋友們能獲得學好孔孟的聖賢智慧。

台北孔廟表示，孔廟的歷史淵源於1879年，當時知府陳星聚在台北城南門內建造文廟，1907年，日本為建立日語學校逐步拆除文廟，現址僅留有「清臺北府文廟舊址碑」，現今位於大龍峒的台北孔廟是1925年在台北仕紳倡議奔走下，於1939年重建完成。

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