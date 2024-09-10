中秋月亮賞臉？ 氣象署：要看熱低壓「TD14」離台遠近

目前太平洋上有兩個熱帶性低氣壓（TD）。（取自氣象署官網）

2024/09/10 18:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週水氣仍多，中央氣象署預報，週末和下週二中秋節假日（17日）的天氣會受到低壓帶影響，目前預報是午後各地有局部短暫雷陣雨，但中秋節當天的天氣仍得視目前在太平洋上的熱帶性低氣壓「TD14」距離台灣遠近，且這個熱低壓有很高的機率會在明天增強為輕度颱風。

氣象署預報員張竣堯表示，明天（11日）白天起各地多雲到晴、但午後西半部和東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區甚至有局部大雨發生的機率。

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「週四、週五（12、13日）兩天水氣仍偏多，大台北地區有零星短暫陣雨」，張竣堯說，除了大台北地區外，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

張竣堯指出，中秋節前的週末假日（14、15日）到中秋節當天（17日）受低壓帶影響，午後各地有局部短暫雷陣雨，特別是14、15日北部也有局部短暫陣雨，但他也強調，中秋節當天的天氣仍取決於熱低壓或是颱風距離台灣的遠近。

目前太平洋地區有兩個熱帶性低氣壓（TD），分別是TD14、TD15。張竣堯說，先增強為輕度颱風的熱低壓就會取名為「貝碧佳」，後成颱的會被命名為「葡萄桑」，若同時間成颱，那TD14就是「貝碧佳」，TD15就是「葡萄桑」。

張竣堯說，目前看起來TD14最快明天有機會增強為輕度颱風，而TD15目前結構鬆散，但仍有機會在明天增強為輕度颱風，「TD14成為颱風的機會較高」，也因此在15日、16日兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖要注意長浪發生的機率。

氣象署提醒要持續注意太平洋上的熱帶性低氣壓。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣悶熱。（取自氣象署官網）

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