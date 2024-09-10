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    首頁　>　臺北市

    竹科工程師IG自介「酒精補給隊長」疑豪飲亡 主辦單位停止活動

    竹科張姓工程師日前到台北市信義區參加露天酒吧促銷活動，於8分鐘豪飲約1公升的「斷魂百香果」調酒，隔天被發現倒臥廁所身亡。示意圖。（擷自google map）

    竹科張姓工程師日前到台北市信義區參加露天酒吧促銷活動，於8分鐘豪飲約1公升的「斷魂百香果」調酒，隔天被發現倒臥廁所身亡。示意圖。（擷自google map）

    2024/09/10 17:14

    〔記者陸運鋒／台北報導〕竹科張姓工程師日前到台北市信義區參加露天酒吧促銷活動，於8分鐘豪飲約1公升的「斷魂百香果」調酒，隔天被發現倒臥廁所身亡，檢警今早與張父抵達殯儀館，已解剖釐清確切死因；而張男的IG自介為「酒精補給隊長」，同時主辦單位也在社群網站發聲明指出，為避免疑慮已停止此活動，日後不再舉辦。

    警方調查，張男與友人當晚在信義區露天酒吧參加「1公升的眼淚」調酒促銷活動，張男喝完酒後，獨自走到附近的ATT 4 Fun地下室，2度進出廁所後就沒再出來，大樓保全清晨巡邏發現門反鎖後報警，警方到場發現張男倒坐馬桶上明顯死亡，檢警相驗後初判為飲酒過量導致休克身亡。

    事後，主辦單位在社群網站發聲明指出，對於本次事件深表遺憾，該事件相關調查將全力配合，聖杯系列活動已舉辦數次，深受大家喜愛，為了回饋長期支持客人，於新店開幕再次舉辦，如今為了避免任何疑慮，已立即停止此活動，日後不再舉辦，未來將以健康理性飲酒為重新推廣理念。

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