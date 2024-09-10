藍白劍指監院預算 監委高涌誠：不必視為讎寇、立監兩院可磨合

監察委員高涌誠（左）表示，立院不必視監院為讎寇，雙方可以公開合作調查，磨合看看。（節目提供）

2024/09/10 16:10

〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨、國民黨團日前喊話新會期優先廢除監院、除必要預算外「全刪」，監察委員高涌誠今（10）日受訪時表示，院級機關每年10億預算其實不多，並澄清監委絕無出國考察行程，日前傳出爭議的是「職員」考察，與監委無涉。高也直言，立法院不必視監察院和監察權為讎寇，要廢院可以循「正道」修憲，但監察權有其必要，現階段兩院或可先合作，立院把欲追案件函文監院要求啟動調查，雙方試著磨合看看。

針對藍白劍指監院預算，並喊話優先廢院，高涌誠今接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問時表示，作為法律人，他支持廢院，但一樣必須「循正道」修憲，所有配套措施也要做好，且監察權有其必要，若將其回歸單一國會，風險太高，應透過政治協商或在立院底下設立獨立機關等方式，而非一味刪預算處理此議題。

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高涌誠指出，要讓監察權在目前五權憲法下順利運作，一定會有其業務、行政需求，以行政權比重來講，監察院院級年度預算10億其實不算多，另外2020新成立的國家人權委員會預算，也包括在監察院的預算中，且行政院所核定通過的「國家人權行動計畫」也明訂行政院應確保人權會經費足夠、預算獨立。

至於國會擴張調查權與聽證權爭議，高涌誠說明，調查權有不同層次和效果，運作上也有不同的法律規定，強度最高的就是檢察官的司法調查、偵查，這是最強的權力。監察院調查則是針對行政違失，理論上也應有一定強度，但如人權會的調查就軟性許多，不會適用「監察法」第26條「不得拒絕」款項。

高說，釋字585中雖賦予立法院可以針對與職權重要關係的事項規定調查權，但其中也強調不可侵害到其他獨立機關或行政特權，立法委員質詢官員其實就是調查方式的一種，跟監察院約詢官員是很像的。

他也強調，基於憲法理念而言，個人認為三權分立夠，監察院確實可以廢院，但當然要「循正道」來修憲，整個配套措施要想好，不要用刪預算的方式，否則也違反了大法官解釋的意思。

高涌誠指出，各界應對「監察權」要放到哪裡去好好思考，立法院也不用視監察院、監察權為讎寇，個人甘願認辦試行，讓立監兩院可以合作，想要調查什麼事情，可以函文過來要求調查，試著磨合看看。

高涌誠直言，很多立法委員問政來源其實就是監院調查報告，與其如此不如公開合作，好好合作，不必使用「監察院是廢物院」這種不可承受之重的語言。

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