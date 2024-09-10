柯文哲不提抗告怕駁回？ 游淑慧籲民眾黨「司法問題司法解決」

台北市議員游淑慧（右）10日上媒體人黃暐瀚（左）的廣播節目受訪。（圖截自POP Radio聯播網官方頻道）

2024/09/10 15:22

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭收押禁見，柯文哲昨透過委任律師表示不提抗告。台北市議員游淑慧認為柯文哲可能是怕提抗告被駁回，她自己的心證是柯「圖利無疑，收賄待查」。游淑慧說民眾黨選擇放棄司法訴訟，完全訴諸於政治跟群眾的手段，是否完全正當，她打一個問號，她呼籲「司法問題司法解決」，有沒有罪不是脅迫來的，要讓法官跟檢察官調查。

身兼台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今（10）日上媒體人黃暐瀚的廣播節目受訪，對於柯文哲沒有提抗告，游淑慧認為有兩個可能原因。第一個原因是怕被駁回，她先呼籲民眾黨「司法問題司法解決」，指高院對柯文哲提抗告可能還是會發回羈押庭，柯文哲的委任律師也說裁定有很多瑕疵，既然他們認為有瑕疵，那當然可以作為抗告的理由，而且提抗告時也可以對外說明哪些證據不足，也才有論述的基礎。

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游淑慧說，現在民眾黨選擇放棄司法訴訟，完全訴諸於政治跟群眾的手段，是不是完全正當，她打一個問號。游淑慧說民眾黨和其支持者今天不相信高院法官的裁定，也不相信地院法官的裁定，但最終司法還是要回到法院，難道他們都不相信每個法官嗎？她更指，第一個法官裁定無保請回，白營和其支持者就相信他、稱讚他，但之後每一個法官，他們前面一開始就在質疑。

至於柯文哲不提抗告第二個原因，游淑慧聽到有人跟她講說，民眾黨某些人希望把柯文哲塑造成「殉道者」，所以不要柯文哲出來，在外面集結動員的能量才會越來越大。

游淑慧分析，柯文哲選擇不抗告的原因有可能是他們自己的算盤，萬一地院真的交保了，但民眾黨已經嗆聲說拒絕交保，那不是白抗告了嗎？游淑慧指哪有人要脅法官說我一定要無保請回的，這等於是不給法官裁量權。游淑慧說任何人的清白都可以爭取，但是不可以脅迫法官說「你只有這一條路可以走，否則我跟你們抗爭到底」，有沒有罪不是脅迫來的，要讓法官跟檢察官調查。

游淑慧舉前桃園市長鄭文燦也經歷過同樣狀況，他跟柯文哲都是2014年當選的六都直轄市長。對於案情在偵查階段被媒體報導，黃暐瀚也舉鄭文燦案很多細節也是如此，游淑慧表示，知道案情的人有事務官和紀錄的人，不是只有檢察官。

黃暐瀚問游淑慧覺得柯文哲和前台北市副市長彭振聲是否能全身而退，游淑慧說她自己的心證是「圖利無疑，收賄待查」，京華城案要給台北市民一個交待，但其它案子她應該不敢查了。

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