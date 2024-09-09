大直幼兒園虐童案起訴 北市教育局：裁處2教保員60萬

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園2023年爆出兒虐。（資料照）

2024/09/09 22:04

〔記者林承鴻／台北報導〕國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園去年爆出兒虐，沈姓、鄭姓教保人員疑因嫌幼童吃飯、喝水動作緩慢、哭泣，涉嫌多次使用膠帶貼住幼兒嘴巴、雙手，甚至踹踢、推打頭部、身體，導致幼童出現創傷後壓力症候群、適應障礙症等，台北地檢署今（9）日將2人依妨害幼童發育等罪起訴。

台北市教育局晚間發布新聞稿，2023年接獲通報後，旋即成立調查小組，全案已完成行政調查，認定鄭師、沈師終身不得聘任為教保服務人員，裁處最重罰鍰60萬元，並公布行為人及教保服務機構名稱於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」網站，並自今年8月1日起更換承接非營利法人，違法教保相關人員均已離園。

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教育局說明，於2023年8月9日接獲家長陳情通報後，即依調查處理辦法受理並啟動調查程序，於同年11月23日完成調查，並提送「教保相關人員違法事件調查認定委員會」，依《教保服務人員條例》裁處。教育局表示，行為人經園所通報後，第一時間即已離開教學現場，由園長及代理教保員入班提供教保服務，並於調查期間完成離職手續。

針對本案園內「相關人員是否有知悉未通報」及「其他教保服務人員有無不當管教」情事，教育局表示有另組調查小組調查，並於2024年2月26日完成調查，經認定委員會決議，知悉未通報部分，依情節輕重裁處時任園長6萬元罰鍰及3名教職員各3萬元罰鍰。

其他教保人員涉有違反不當對待部分，經調查認定其中1名教保員有情節重大之不當管教、體罰等違法行為，裁處6萬元罰鍰並公告姓名及教保服務機構名稱，且2年不得聘任、任用或進用為教保服務人員；另1名教保員接受12小時情緒管理、幼兒輔導管教相關課程，餘2名教保員不當管教行為發生時點為2023年3月1日幼照法修前，教育局依法移送社會局續處。

教育局表示，為維護該園幼生受教權益，提升該園教保服務品質，於2024年3月26日重新甄選承接法人，經非營利幼兒園審議會甄選結果，決議委託唐氏症基金會自2024年8月1日承接該園，教育局亦組成專案小組，協助兩法人移交事宜，以利園務運作無縫接軌。另涉本案違法事件之教保相關人員皆已離園。

針對園所營運管理及班級經營輔導，教育局亦已安排教保經驗豐富之資深退休園長，於調查期間不定期入園輔導，以穩定該園園務運作及確保幼生受教權益。另外，於行政調查期間，教育局同步聯繫「台北市公立及非營利教保服務機構需要協助幼兒專業輔導服務方案（北區）」承辦單位，啟動幼生輔導措施，歷經約半年輔導、觀察及心理評估等措施，目前幼生在園學習適應狀況良好。

台北市教育局指出，市府面對教保相關人員違法事件零容忍，本案已依法採最重罰嚴懲行為人，教育局亦全面檢討督導及稽查機制，盼能嚴謹防範違法事件之發生。

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