京華城案疑點多！前都委會委員王价巨：無適法性 市府訴訟贏卻幫補救

柯市府時期的都委會委員、銘傳大學建築學系教授王价巨。（記者楊心慧攝）

2024/09/09 20:59

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案被羈押禁見，外界關注當初京華城案如何獲得840％容積獎勵，當時的都委會委員、銘傳大學建築學系教授王价巨今受訪表示，當初不少都委會委員也認為，市府在此案的行政訴訟已勝訴為何還要再研議、做補救？且此案找不到適法性，並沒有法源基礎，即便是公部門的計畫案也不建議用特例的方式通過。

王价巨、台北市議員顏若芳、林延鳳、趙怡翔等人今出席921國家防災日「極端高溫的準備、因應與調適 」座談會；王价巨於柯市府時期曾是都委會委員，被媒體堵訪詢問京華城案，他強調身為都委會委員會先了解法令、可以給到多少，接著才討論通則，思考全台北市若一起做，是否對台北市造成傷害、損及市民利益，所以會回歸一體適用的原則來討論法令。

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王价巨表示，對他個人來說，一定會去先把所有的法規看過一遍，確定法源基礎通過獎勵，甚至還可能會有估價機制，這些都有法令規範，因此仍要以「法」做基礎及討論；但就此案其實有委員私下討論，質疑為何要研議此個案，尤其針對市府已打贏行政訴訟的案子研議補救方案，過去在都市計劃內，即便是公部門的計畫案，也不太建議用特例的方式通過。

王价巨強調，除非是涉及國家發展的需求，但會拉到更高的層級做政策討論，否則仍會回到通則，「一體適用」作為依據；媒體追問，是否此案法條的部分找不到依據，王价巨說，此案完全找不到符合都市更新的依據，甚至他個人認為，此案台北市政府已勝訴，應該回到勝訴的基礎，做勝訴的行政準備。

針對都委會採共識決的方式，王价巨說明，在都委會內沒有投票，也不會舉手，除非有爭議就會明確地說反對，甚至早期，可能還有委員會跳到桌子上去做激烈的動作，否則就是大家覺得OK就可能直接通過。

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