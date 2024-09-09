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    首頁　>　臺北市

    網紅仿妝陳佩琪現身4300萬商辦 發刈包慶祝柯文哲被羈押

    主辦方李小姐（左）、網紅「女神下午茶」（右）今晚在柯文哲4300萬濟南大樓商辦一樓，發放免費刈包慶祝柯文哲遭羈押。（記者林哲遠攝）

    主辦方李小姐（左）、網紅「女神下午茶」（右）今晚在柯文哲4300萬濟南大樓商辦一樓，發放免費刈包慶祝柯文哲遭羈押。（記者林哲遠攝）

    2024/09/09 20:31

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案被羈押禁見，城西有顆地圖炮刈包店今（9）日晚間協同變裝皇后網紅「女神下午茶」赴柯文哲4300萬濟南大樓商辦一樓，發放免費刈包慶祝。女神下午茶今日也特別裝扮成柯妻陳佩琪，與前來索取刈包的群眾合影，現場和樂樂融融、笑聲不斷。

    主辦方李小姐表示，他們曾發一個祭品文只要柯文哲被羈押，就請大家吃刈包。她與刈包店老闆都是2014年初代柯文哲辦公室幕僚之一，這次的活動就當作「贖罪」，除了發刈包以外，也想要讓活動有亮點，因此就邀請女神下午茶扮成柯妻陳佩琪與大家一起共襄盛舉。

    女神下午茶受訪時說，她本身對政治有所興趣，過去也有裝扮成一些政治人物，恰好這次柯文哲事件爆出後，就Cover成柯妻陳佩琪透過有趣的方式，讓大家知道台灣的政治發生什麼事情。她也進一步透露，自己過去也是柯文哲支持者，但從柯說「兩岸一家親」後才轉為柯黑。

    網紅「女神下午茶」今日裝扮成柯文哲妻子陳佩琪。（記者林哲遠攝）

    網紅「女神下午茶」今日裝扮成柯文哲妻子陳佩琪。（記者林哲遠攝）

    現場群眾歡喜索取免費刈包。（記者林哲遠攝）

    現場群眾歡喜索取免費刈包。（記者林哲遠攝）

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