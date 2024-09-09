「潮台北」缺失多 柳采葳：音響爆音、資訊混亂、屋頂下瀑布

Vibe Stage及Flow Stage因場館較小有人流管制，導致演出開始時很多觀眾還在外面排隊，等排到可以進場時，表演已經結束了。（柳采葳提供）

2024/09/09 19:56

〔記者楊心慧／台北報導〕潮台北系列活動「Jam Jam Asia音樂節」於9月7日至8日舉辦，台北市議員柳采葳認為硬體執行及動線規劃有缺失，包括北流音響設備爆音、無雨備方案、表演資訊混亂、場館排水設施不良等，雖然潮台北音樂祭為首次試辦，仍希望市府檢討改善活動缺失，期盼明年更完善的規劃及執行，讓更多台灣優秀的音樂被世界看見。

台北市文化局回應，首日中午突然有強降雨，導致戶外演出場地Echo Stage受影響，北流啟動雨備措施，發放雨衣給民眾，但因降雨持續，考量安全，決定取消戶外演出，並緊急將7組藝人改至其他室內場地，演出仍照常舉行。

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文化局說，本次活動有5個場地，全園區包含音樂不斷電共有7個場地，因園區腹地廣大，除現場增加地面指標外，也派設現場人力舉立牌，隨時提供民眾諮詢，為兼顧各場地觀賞品質及安全，皆安排人力導引排隊及入口管制。

文化局強調，2日仍有數萬人以上到訪，不周之處也虛心接受各方的指正與意見，之後做為未來的調整方針。

柳采葳指出，雖然民眾有正向回饋，但她的團隊至現場觀察，硬體設備及動線規劃仍出現缺失，如活動第一天二樓座位區觀眾抱怨表演廳Big Wave Stage的音響大爆音，現場觀眾稱「2樓音響每一場都很爆音」、「真的很刺耳，尤其是Cody·Lee那場」，甚至有民眾指出「鼓敲下去以為前面放鞭炮爆炸」、「帶著耳機才能繼續看演唱會」。

柳采葳認為，Jam Jam Asia為國際型的音樂節，音響設備卻出現如此嚴重的缺失，希望主辦單位能改善硬體執行，明年讓觀眾有更好的觀賞體驗。

柳采葳也說，9月7日下午戶外舞台Echo Stage因遇到暴雨完全無法演出，多場演出臨時取消及改期，民眾向她反映大型音樂祭竟沒有雨備方案，當天才緊急更改表演時間及地點，導致想看的樂團撞在同一時間。

另外，現場雨勢甚至大到場館的屋頂下起小瀑布，水花濺到路過民眾身上，顯然排水設施沒有做好。

柳采葳表示，Vibe Stage及Flow Stage因場館較小有人流管制，導致演出開始時很多觀眾還在外面排隊，等排到可以進場時，表演已經結束了，讓觀眾直呼「浪費時間」。

柳采葳希望市府吸取首次舉辦潮台北的經驗，檢討並改善缺失，期待未來邀請更多優秀的國內外音樂人匯聚台北的音樂盛典，吸引更多熱愛音樂的觀眾一起聽團。

現場雨勢大到場館的屋頂下起小瀑布，水花濺到路過民眾身上。（柳采葳提供）

柳采葳質疑，大型音樂祭竟沒有雨備方案，當天才緊急更改表演時間及地點，導致想看的樂團撞在同一時間。（柳采葳提供）

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